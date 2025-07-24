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Альпинисты, будьте осторожны! Актру ждёт вас, но требует тщательной подготовки

Готовитесь к восхождению на Актру? Узнайте секреты подготовки от опытного инструктора
1:26
Туризм

Алтайская вершина Актру, хоть и не так известна, как Белуха или Маашей-Баш, представляет собой серьезное испытание и требует тщательной подготовки.

альпинист_алтайская вершина Актру
Фото: ТГ Альплагерь "Актру" is licensed under free more info
альпинист_алтайская вершина Актру

Денис Киселев, кандидат в мастера спорта по альпинизму и опытный инструктор, предупреждает, что к восхождению на Актру нельзя подходить легкомысленно. Подготовка должна начинаться за полгода и включать серьезную физическую тренировку, так как восхождение энергозатратное. Об этом сообщает Moneytimes.ru.

Актру относится к 3-й категории сложности в спортивном альпинизме, что делает её одной из самых сложных вершин для начинающих. Особую опасность на горе представляют ледники с глубокими трещинами, скрытыми под снегом, и так называемые "живые камни", которые могут упасть и создать угрозу.

Киселев подчеркивает важность правильного снаряжения и теплой одежды, а также качественной альпинистской обуви. Основные несчастья происходят из-за недостаточной подготовки и отсутствия страховки. Он рекомендует всегда советоваться с теми, кто уже был на Актру, чтобы избежать мелких оплошностей, которые могут привести к серьезным последствиям.

Несмотря на то, что Актру менее популярна, чем другие горы, она предлагает уникальный опыт для подготовленных альпинистов, что особенно ценят настоящие любители гор.

Уточнения

Актуру (Актру) — одна из основных вершин Северо-Чуйского хребта в юго-восточной части Республики Алтай, на территории Кош-Агачского района. Входит в состав горного узла Биш-Иирду. Высота — 4044,4 м.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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