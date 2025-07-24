Туризм в Абхазию и Белоруссию под угрозой: как новые правила повлияют на отдых для детей

Турпоток в Абхазию и Белоруссию может сократиться в четыре раза

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России собираются ввести новые правила выезда детей за границу, которые могут существенно повлиять на туризм в соседние страны, такие как Абхазия и Белоруссия. С этого момента детям до 14 лет потребуется заграничный паспорт для выезда, а свидетельство о рождении больше не будет действительным документом.

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Как изменения повлияют на туризм

Такие изменения, по мнению экспертов, могут привести к снижению туристического потока в эти страны в четыре раза. Сейчас россияне часто используют свидетельство о рождении, чтобы путешествовать с детьми, в том числе в Абхазию и Белоруссию, где этот документ был достаточен для пересечения границы. Но с новыми поправками процесс станет дороже и сложнее: заграничный паспорт для ребенка стоит от 1 тысячи рублей (старый образец) до 3 тысяч рублей (биометрический). Для семьи с несколькими детьми такая сумма может стать весомым барьером.

Мнение экспертов: что говорят туроператоры

"У многих россиян просто нет заграничных паспортов, и они не будут оформлять их для детей. Поэтому предпочтение будет отдано другим направлениям для отдыха", — комментирует ситуацию Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора "Дельфин". Эксперт прогнозирует, что это вызовет резкое сокращение турпотока в Абхазию и Белоруссию.

Абсурдность ситуации: два законопроекта в противоречии

Причем абсурдность ситуации усиливается еще и тем, что одновременно с этими изменениями обсуждается другой законопроект, который должен стимулировать туризм в "дружественные" страны, в том числе Абхазию и Белоруссию.

"Непонятно, зачем создавать такие неудобства для детей, в то время как для взрослых все остается прежним", — добавляет Ромашкин. Он считает, что эти изменения необходимо отменить, чтобы условия въезда для детей стали такими же, как для взрослых.

Когда вступят в силу новые правила

Тем не менее, время на исправление ситуации еще есть. Закон вступит в силу не раньше 2026 года, и будет опубликован только после того, как его подпишет президент.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется "загранпаспорт", "загранник", "загран", "загранка") — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.



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