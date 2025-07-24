Туризм в Абхазию и Белоруссию под угрозой: как новые правила повлияют на отдых для детей

В России собираются ввести новые правила выезда детей за границу, которые могут существенно повлиять на туризм в соседние страны, такие как Абхазия и Белоруссия. С этого момента детям до 14 лет потребуется заграничный паспорт для выезда, а свидетельство о рождении больше не будет действительным документом.
Такие изменения, по мнению экспертов, могут привести к снижению туристического потока в эти страны в четыре раза. Сейчас россияне часто используют свидетельство о рождении, чтобы путешествовать с детьми, в том числе в Абхазию и Белоруссию, где этот документ был достаточен для пересечения границы. Но с новыми поправками процесс станет дороже и сложнее: заграничный паспорт для ребенка стоит от 1 тысячи рублей (старый образец) до 3 тысяч рублей (биометрический). Для семьи с несколькими детьми такая сумма может стать весомым барьером.
"У многих россиян просто нет заграничных паспортов, и они не будут оформлять их для детей. Поэтому предпочтение будет отдано другим направлениям для отдыха", — комментирует ситуацию Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора "Дельфин". Эксперт прогнозирует, что это вызовет резкое сокращение турпотока в Абхазию и Белоруссию.
Причем абсурдность ситуации усиливается еще и тем, что одновременно с этими изменениями обсуждается другой законопроект, который должен стимулировать туризм в "дружественные" страны, в том числе Абхазию и Белоруссию.
"Непонятно, зачем создавать такие неудобства для детей, в то время как для взрослых все остается прежним", — добавляет Ромашкин. Он считает, что эти изменения необходимо отменить, чтобы условия въезда для детей стали такими же, как для взрослых.
Тем не менее, время на исправление ситуации еще есть. Закон вступит в силу не раньше 2026 года, и будет опубликован только после того, как его подпишет президент.
Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется "загранпаспорт", "загранник", "загран", "загранка") — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
Белару́сь или Белору́ссия (бел. Беларусь, МФА:), официально Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА:), — государство в Восточной Европе.
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