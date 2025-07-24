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Уикенд с Майклом Джорданом на Средиземном море: почему Капри стал его личным раем

Майкл Джордан провёл выходные на Капри в ресторане Аурора
Туризм

Когда ты — один из величайших спортсменов в истории, даже отдых приобретает масштаб эпического приключения. Так, выдающийся баскетболист Майкл Джордан, путешествуя по Средиземному морю на своей роскошной яхте, не упускает случая заглянуть на Капри. Очередной визит на остров он решил посвятить расслабленному уикенду и посещению любимых мест, открытых им за годы странствий.

Майкл Джордан
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Майкл Джордан

Будучи давним поклонником Капри, Майкл Джордан не мог пропустить одно из знаковых мест острова — ресторан "Аурора", прославившийся далеко за пределами Италии. Он заранее зарезервировал столик, чтобы встретиться с семьёй Д'Алессио, владельцами заведения, которое находится на уютной улице Фуорловадо. Эти каприйцы известны своим умением готовить традиционные блюда, и для Джордана визит туда был не просто спонтанным — а почти обязательным.

Встреча с местными легендами: ресторан "Аурора"

Как истинный знаток каприйской жизни, Майкл не мог обойти стороной один из самых знаменитых ресторанов острова — "Аурора", который давно заслужил признание по всему миру. Он зарезервировал столик в этом месте, чтобы встретиться с владельцами, семьей Д'Алессио, которые управляют рестораном на улице Фуорловадо. Эти каприйцы всегда славились своим мастерством в приготовлении традиционных блюд, и, конечно, для Джордана это было обязательное место для визита.

Новый ресторан "Luce": каприйская кухня с инновациями

Но Капри — это не только "Аурора". В этом году в самом сердце острова открылся новый ресторан под названием "Luce" — место, которое можно назвать ярким примером каприйской кухни с добавлением инновационных ноток. Имя "Luce" (что в переводе означает "свет") прекрасно отражает атмосферу уютного заведения, расположенного на старинной улице, которая ведет к знаменитой таверне "Anema e Core". Здесь царит особая атмосфера: скорее дружеская встреча, чем официальный ужин.

Звезды и друзья: знаменитости на Капри

Среди гостей оказались известные личности, такие как Симона Вентура с мужем, журналистом Джованни Терци, а также актер Александр Презиози с мамой. Все они наслаждались атмосферой и вкусной едой. Вечер завершился посещением соседней таверны, где Презиози, как в старые добрые времена, спел на сцене с хозяином заведения Джанлуиджи Лембо, поддерживая традицию веселых и непринужденных вечеров.

Уточнения

Ка́при (итал. Capri) — остров в Тирренском море (часть Средиземного моря), входит в состав итальянской провинции Неаполь в регионе Кампания. 

Майкл Дже́ффри Джо́рдан (англ. Michael Jeffrey Jordan; род. 17 февраля 1963[…], Бруклин, Нью-Йорк[…]) — американский баскетболист, бывший игрок НБА.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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