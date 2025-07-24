Томск, где каждый памятник скрывает историю: что вы не знали о самом загадочном городе Сибири

Музей славянской мифологии и памятник Чехову: топ достопримечательностей Томска, как сообщают гиды

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Томск, основанный в 1604 году в Западной Сибири, старше Санкт-Петербурга на целый век. Этот небольшой старинный город по праву гордится своей уникальной атмосферой и богатым историческим наследием. Улицы с красивой деревянной архитектурой и искусной резьбой напоминают сказку, а широкий проспект Ленина, окруженный университетами и скверами, является одной из главных туристических точек.

Фото: commons.wikimedia.org by Михаил Юрьевич Кондратьев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Воскресенская церковь

Достопримечательности Томска: что обязательно стоит увидеть

Первый музей славянской мифологии

Этот интерактивный музей — настоящая находка для любителей славянской культуры. Здесь вам не придется скучать, ведь экспозиции посвящены мифам, легендам, скамейкам о богатырях и сибирским сказкам. В музее хранится более 1000 экспонатов, с помощью которых вы сможете узнать об истории развития русской культуры с индоевропейской эпохи. Для любителей истории и мифологии — это место, которое стоит посетить.

Памятник А. П. Чехову

В самом центре Томска на набережной реки Томь расположен памятник Антону Чехову. Статуя — это не просто дань уважения великому писателю, а ироничная "месть" за его нелестные высказывания о городе. Чехов когда-то описывал Томск как скучный и грязный город. Скульптор Леонтий Усов, решивший отомстить писателю, создал карикатурный памятник с гигантскими ступнями и перекошенными очками. Это один из символов города, который вызывает улыбки у туристов и местных жителей.

Богородице-Алексиевский мужской монастырь

Один из старейших монастырей Томска, построенный в 1630-х годах, является не только религиозным, но и историческим центром города. Монастырь был основан не монахами, а местными властями для того, чтобы привить нравственность разгульным казакам и промышленникам. К концу XIX века монастырь принял свой нынешний вид, с двумя белоснежными церквями, часовней и жилыми кельями для монахов. Это место наполнено историей и духом старинной России.

Заключение

Томск — это не только место с красивыми видами, но и город, в котором переплетаются культура, история и уникальные традиции. Если вы планируете посетить этот уголок Сибири, обязательно загляните в эти памятные места, которые расскажут вам о многовековой истории города.

Уточнения

Па́мятник — сооружение или их группа, поддерживающее воспоминания о каких-либо событиях или людях, являющееся произведением монументального искусства.

