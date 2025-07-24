Безвизовые туры в Белоруссию: почему россияне предпочитают соседей вместо Европы

Белоруссия становится одним из главных туристических направлений 2025 года — рост продаж на 30%

3:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето 2025 года ознаменовалось ростом популярности туров в Белоруссию. Продажи туров в эту страну увеличились на 30%, что делает её одним из главных туристических направлений текущего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Денис Блищ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Борисов, Белоруссия

Одной из причин такого успеха стали безвизовые поездки и возможность путешествовать без заграничного паспорта. Туры в Минск, Брест и другие города Белоруссии стали доступны для россиян без лишней бюрократии, что привлекло множество туристов, утверждают аналитики туроператора «Дельфин».

Среди факторов, способствующих росту туризма в Белоруссии, можно выделить несколько ключевых моментов. Одним из них является улучшение транспортной доступности — поезда, самолёты и автомобили позволяют легко добраться в страну. Удобные транспортные связи и прямые рейсы делают поездки в Белоруссию более комфортными и доступными для россиян.

Кроме того, отсутствие языкового барьера также играет важную роль. В Белоруссии широко распространен русский язык, что делает общение удобным и понятным для туристов. Вдобавок, россияне могут использовать карту "Мир" в большинстве магазинов и сервисов, что делает поездки ещё более удобными с точки зрения оплаты.

Кроме того, Белоруссия привлекает туристов своей доступной стоимостью местного шопинга, который славится разнообразием товаров по привлекательным ценам. Разнообразные экскурсионные программы по историческим и культурным достопримечательностям страны также способствуют повышенному интересу к путешествиям.

Что касается спроса, то экскурсионные туры в Белоруссию выросли на 20-30% по сравнению с предыдущими периодами. Глубина продаж составляет от полутора до трёх месяцев, что указывает на высокий интерес к данному направлению. Однако спрос мог бы быть ещё выше, если бы не ограниченные возможности по размещению в гостиницах, ведь многие отели в популярных городах Белоруссии уже заполняются на несколько месяцев вперёд. Особенно хорошо туры в Белоруссию продаются в праздничные и длинные выходные, что делает страну привлекательным направлением для краткосрочных поездок.

Цены на туры в Белоруссию увеличились на 10-30%, что также свидетельствует о растущем интересе к данному направлению. Популярными стали программы продолжительностью от 3 до 6 дней с проживанием в гостиницах 3* категории. Так, поездка на двоих на 3 дня обойдётся в 45-60 тыс. рублей, на 4 дня — от 55 до 75 тыс. рублей, на 5-6 дней — от 80 до 120 тыс. рублей, а за недельный тур или более длительный отдых можно заплатить от 120 тыс. рублей.

Эти цены делают туры в Белоруссию доступными для большинства российских туристов, особенно в сочетании с возможностью безвизового въезда и удобным транспортом. Привлекательность этого направления, особенно для тех, кто ищет альтернативу традиционным европейским курортам, очевидна.

Безвизовые поездки, удобное транспортное сообщение, отсутствие языкового барьера и привлекательные цены на туры сделали страну идеальным местом для отдыха. В то время как цены на отдых в Краснодарском крае растут, Белоруссия остаётся доступной и интересной альтернативой для российских туристов.

Уточнения

Гро́дно (бел. Гродна‎) — город в Республике Беларусь, административный центр Гродненской области, а также Гродненского района, в состав которого город не входит. В течение 2014 года город носил звание «Культурная столица Беларуси».

