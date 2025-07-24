Не говорите так! Эти забавные ошибки испанского языка удивят любого путешественника

Какие фразы могут вызвать неловкость в Испании? Говорите именно так, чтобы не ошибиться

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Погружение в культуру другой страны, особенно через изучение ее языка, может быть захватывающим. Однако в Испании некоторые лингвистические промахи могут вызвать неловкость.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина в шляпе

Согласно статистическим данным, Испанию ежегодно посещает огромное количество туристов.

Клаудио Гуасти, эксперт в области межкультурной коммуникации, выделил четыре распространенных забавных ошибки, сообщает Daily Mail.

Вот на что стоит обратить внимание, чтобы избежать неловких ситуаций во время вашего визита в эту популярную страну:

Не перепутайте "мне жарко" с "я возбужден". Фраза "estoy caliente" может показаться прямым переводом "мне жарко", но на самом деле означает сексуальное возбуждение. Правильнее сказать "tengo calor", что корректно выражает ощущение жары из-за температуры. "Caliente" можно использовать для описания горячей еды или напитков. Не расскажите случайно, что вы женаты, вместо того, чтобы сказать, что устали. Созвучные слова "cansado/cansada" (уставший/уставшая) и "casado/casada" (женатый/замужем) легко перепутать. Будьте внимательны, чтобы не вызвать замешательство. Избегайте признания в беременности, когда хотите сказать, что вам неловко. Слово "embarazada" означает "беременная", а не "смущенный". Чтобы выразить смущение, используйте фразы "estoy avergonzado/avergonzada". Забудьте про "hasta la vista" — так никто не говорит! Эта фраза, хоть и известна благодаря кино, не используется в повседневной испанской речи. Замените ее на "hasta luego" (увидимся позже) или "adiós" (до свидания).

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории).



