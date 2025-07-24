Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смерть Марка Захарова и влияние на театр: что говорит Виктор Раков?
К 2050 году кухни могут исчезнуть: как это изменит нашу повседневную жизнь
Гаджеты могут повысить безопасность водителей: полезные устройства для дороги
Как подготовить луковицы лилий к зимовке с помощью правильной подкормки в июле
Какие фразы могут вызвать неловкость в Испании? Говорите именно так, чтобы не ошибиться
Свекла, капуста и картофель подешевели на 3,5% в России с 15 по 21 июля
Выставка в Ирландии: 17 манускриптов открывают жизнь средневековых монахов
Стресс и похудение: как кортизол саботирует ваши усилия и как вернуть контроль за 7 дней
Празднующий юбилей Богомолов показал, как он выглядел в детстве

Ваш багаж не прилетел! Шокирующая история рейса Ryanair

Прилетели: Ryanair оставил туристов без чемоданов на Гран-Канарии
2:34
Туризм

Туристы из Великобритании испытали крайнее изумление, когда самолет Ryanair, следовавший из Бристоля на известный испанский остров, совершил посадку без единого чемодана, оставив всех путешественников без личных вещей.

девушка в аэропорту
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка в аэропорту

Рейс FR4757, вылетевший из аэропорта Бристоля в пятницу, 18 июля, приземлился на Гран-Канарии без зарегистрированного багажа на борту. Пассажиры узнали об отсутствии багажа только по прибытии, а командир экипажа объяснил это "нехваткой времени" и проблемами безопасности в аэропорту отправления.

Отдыхающие утверждают, что их не предупредили заранее, и по прилете им предоставили минимум информации. Мадлен Купер, 22 года, из Тонтона, которая летела с друзьями на празднование дня рождения и выпускного, сообщила, что пилот объявил об этом прямо в полете.

Она сказала: "До посадки у нас не было никаких проблем. Затем капитан заявил, что они приняли непростое решение не брать наш багаж. При этом причину проблем с безопасностью не озвучили".

Вскоре выяснилось, что они не единственные, так как выяснилось, что около 70 сумок не были загружены на рейс. Софи Пейн, еще одна участница группы, отметила, что большинство туристов прибыли в пункт назначения без необходимых вещей.

По её словам, ей и её друзьям пришлось пережить "напряжённый" опыт поиска ингалятора в аптеке на Гран-Канарии, так как она страдает от тяжелой формы астмы. Группа, остановившаяся в отеле Cordial Green Golf Bungalows, сообщила, что им сказали, что багаж будет доставлен к вечеру субботы, 19 июля.

Однако к 18:00 они заявили, что не получили "никакой информации" от Ryanair и им лишь предложили "продолжать проверять приложение" для получения обновлений. Мадлен и её друзья-студенты утверждают, что им пришлось потратить 60 евро на транспортные расходы, чтобы съездить в торговый центр и купить чистое бельё и предметы первой необходимости.

Представитель Ryanair заявил, что из-за ошибки сторонней обслуживающей компании в аэропорту Бристоля часть багажа не была загружена на этот рейс.

Пострадавшим пассажирам принесли извинения и сообщили, что их багаж был отправлен следующим рейсом из Бристоля, пишет Daily Mail.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Свекла, капуста и картофель подешевели на 3,5% в России с 15 по 21 июля
Выставка в Ирландии: 17 манускриптов открывают жизнь средневековых монахов
Стресс и похудение: как кортизол саботирует ваши усилия и как вернуть контроль за 7 дней
Празднующий юбилей Богомолов показал, как он выглядел в детстве
Секретные ингредиенты для идеального теста: узнайте, как приготовить блины как в ресторане
Палтус — хищник, который предпочитает холодные воды и может дожить до 20 лет
Прилетели: Ryanair оставил туристов без чемоданов на Гран-Канарии
Психолог объяснил, стремление к контролю связано со страхом перед нестабильностью
Огромный астероид 2025 OW: когда и как близко он пролетит мимо Земли
На российском рынке увеличилось количество подделок автозапчастей — данные Emex
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.