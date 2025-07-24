Ваш багаж не прилетел! Шокирующая история рейса Ryanair

Прилетели: Ryanair оставил туристов без чемоданов на Гран-Канарии

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из Великобритании испытали крайнее изумление, когда самолет Ryanair, следовавший из Бристоля на известный испанский остров, совершил посадку без единого чемодана, оставив всех путешественников без личных вещей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка в аэропорту

Рейс FR4757, вылетевший из аэропорта Бристоля в пятницу, 18 июля, приземлился на Гран-Канарии без зарегистрированного багажа на борту. Пассажиры узнали об отсутствии багажа только по прибытии, а командир экипажа объяснил это "нехваткой времени" и проблемами безопасности в аэропорту отправления.

Отдыхающие утверждают, что их не предупредили заранее, и по прилете им предоставили минимум информации. Мадлен Купер, 22 года, из Тонтона, которая летела с друзьями на празднование дня рождения и выпускного, сообщила, что пилот объявил об этом прямо в полете.

Она сказала: "До посадки у нас не было никаких проблем. Затем капитан заявил, что они приняли непростое решение не брать наш багаж. При этом причину проблем с безопасностью не озвучили".

Вскоре выяснилось, что они не единственные, так как выяснилось, что около 70 сумок не были загружены на рейс. Софи Пейн, еще одна участница группы, отметила, что большинство туристов прибыли в пункт назначения без необходимых вещей.

По её словам, ей и её друзьям пришлось пережить "напряжённый" опыт поиска ингалятора в аптеке на Гран-Канарии, так как она страдает от тяжелой формы астмы. Группа, остановившаяся в отеле Cordial Green Golf Bungalows, сообщила, что им сказали, что багаж будет доставлен к вечеру субботы, 19 июля.

Однако к 18:00 они заявили, что не получили "никакой информации" от Ryanair и им лишь предложили "продолжать проверять приложение" для получения обновлений. Мадлен и её друзья-студенты утверждают, что им пришлось потратить 60 евро на транспортные расходы, чтобы съездить в торговый центр и купить чистое бельё и предметы первой необходимости.

Представитель Ryanair заявил, что из-за ошибки сторонней обслуживающей компании в аэропорту Бристоля часть багажа не была загружена на этот рейс.

Пострадавшим пассажирам принесли извинения и сообщили, что их багаж был отправлен следующим рейсом из Бристоля, пишет Daily Mail.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.



