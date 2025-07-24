Закинф: рай на Земле, который не нужно искать на краю света — откройте его секреты!

Как Закинф покорил сердца путешественников: кулинарные и природные открытия

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда мы думаем о самых красивых островах мира, в воображении всплывают Мальдивы, Сейшелы, Бора-Бора… Но, как показал опрос, организованный крупнейшим туристическим порталом Германии Travelbook, вовсе не обязательно лететь на край света, чтобы оказаться в настоящем раю.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/123824833@N02/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Закинф, Греция

В рейтинге самых красивых островов мира занял не Крит и даже не Санторини. Речь — о греческом Закинфе, или, как его ещё называют, Занте. Это место — настоящая находка для тех, кто ценит дикую природу, невероятные пейзажи и бирюзовую воду.

От postcard до подводного плавания

Самое знаменитое место острова — бухта Наваджо. Именно здесь на фоне ослепительно белого песка и крутых известняковых скал покоится затонувшее судно контрабандистов, обрамлённое морской водой нереального цвета. Но и за пределами открытки Закинф предлагает немало удивительного.

На северной оконечности острова расположены знаменитые Голубые пещеры, которые особенно хороши для каякинга, сноркелинга или дайвинга. А если хочется отдыха на мелководье, подойдут пляжи Циливи и Аликес — идеальный вариант для семей с детьми.

Черепахи, пещеры и сосновые склоны

Закинф — не только про пляжи. Любители прогулок оценят хвойные леса и тропы с панорамными видами, особенно в таких деревнях, как Бочали, Кери или Луша. А тем, кто интересуется дикой природой, точно понравится Лаганасский залив.

Здесь обитает черепаха каретта-каретта — символ острова. В сезон (с июня по сентябрь) черепахи приплывают сюда, чтобы откладывать яйца. Чтобы сохранить их среду, на некоторых пляжах действуют ограничения: лодки обязаны снижать скорость, а некоторые участки закрываются на ночь.

И, конечно, стоит прокатиться на байдарке к острову Камео или Марафониси — его ещё называют "Островом черепах".

Как добраться и что стоит знать

До Закинфа — всего 3 часа из Парижа или менее часа из Афин. Аэропорт находится в пределах 10 км от основных курортов. На месте лучше всего арендовать автомобиль или скутер: общественный транспорт охватывает не всё.

Гостеприимство местных жителей — ещё одна причина приехать. В столице острова можно найти массу уютных кафе с блюдами местной кухни, а в деревнях — попробовать домашнюю еду у хозяев небольших таверен.

Уточнения

За́кинф (греч. Ζάκυνθος,) — остров в Ионическом море, один из Ионических островов — третий по площади. Столица острова — город Закинтос или Занте.

