Закинф: рай на Земле, который не нужно искать на краю света — откройте его секреты!

Когда мы думаем о самых красивых островах мира, в воображении всплывают Мальдивы, Сейшелы, Бора-Бора… Но, как показал опрос, организованный крупнейшим туристическим порталом Германии Travelbook, вовсе не обязательно лететь на край света, чтобы оказаться в настоящем раю.
В рейтинге самых красивых островов мира занял не Крит и даже не Санторини. Речь — о греческом Закинфе, или, как его ещё называют, Занте. Это место — настоящая находка для тех, кто ценит дикую природу, невероятные пейзажи и бирюзовую воду.
Самое знаменитое место острова — бухта Наваджо. Именно здесь на фоне ослепительно белого песка и крутых известняковых скал покоится затонувшее судно контрабандистов, обрамлённое морской водой нереального цвета. Но и за пределами открытки Закинф предлагает немало удивительного.
На северной оконечности острова расположены знаменитые Голубые пещеры, которые особенно хороши для каякинга, сноркелинга или дайвинга. А если хочется отдыха на мелководье, подойдут пляжи Циливи и Аликес — идеальный вариант для семей с детьми.
Закинф — не только про пляжи. Любители прогулок оценят хвойные леса и тропы с панорамными видами, особенно в таких деревнях, как Бочали, Кери или Луша. А тем, кто интересуется дикой природой, точно понравится Лаганасский залив.
Здесь обитает черепаха каретта-каретта — символ острова. В сезон (с июня по сентябрь) черепахи приплывают сюда, чтобы откладывать яйца. Чтобы сохранить их среду, на некоторых пляжах действуют ограничения: лодки обязаны снижать скорость, а некоторые участки закрываются на ночь.
И, конечно, стоит прокатиться на байдарке к острову Камео или Марафониси — его ещё называют "Островом черепах".
До Закинфа — всего 3 часа из Парижа или менее часа из Афин. Аэропорт находится в пределах 10 км от основных курортов. На месте лучше всего арендовать автомобиль или скутер: общественный транспорт охватывает не всё.
Гостеприимство местных жителей — ещё одна причина приехать. В столице острова можно найти массу уютных кафе с блюдами местной кухни, а в деревнях — попробовать домашнюю еду у хозяев небольших таверен.
За́кинф (греч. Ζάκυνθος,) — остров в Ионическом море, один из Ионических островов — третий по площади. Столица острова — город Закинтос или Занте.
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