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Более половины пассажиров сталкиваются с проблемами ручной клади — что скрывается за новыми требованиями

Новые правила ручной клади шокируют пассажиров: что скрывают авиакомпании
2:13
Туризм

Проблемы с провозом ручной клади давно раздражают пассажиров, но теперь ситуация, похоже, только усугубляется. Новое расследование показывает, что за последние два года более половины путешественников столкнулись с проблемами при попытке взять ручную кладь на борт самолёта.

проблемы ручной клади
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
проблемы ручной клади

Неожиданные доплаты и путаница с правилами

  • 38% пассажиров были вынуждены сдать багаж в грузовой отсек из-за нехватки места.
  • 19% оплатили дополнительные сборы, а 9% даже получили штраф.
  • У 2% багаж и вовсе потеряли.

Самое неприятное — почти треть доплат была запрошена в последний момент, уже перед посадкой. Средняя сумма — около 45 евро.

Хотя 61% пассажиров считают, что информация о правилах понятна, только 28% знают, как подать официальную жалобу.

Что думают сами пассажиры?

  • 75% убеждены: компании используют ограничения по ручной клади ради собственной выгоды.
  • Но 40% признают: такие меры помогают избежать хаоса в салоне.
  • 90% уверены, что необходимы чёткие и простые правила, форма для возврата средств и запрет на штрафы за no-show (неявку на рейс).

Новое регулирование: меньше багажа — меньше прав?

Европейский парламент рассматривает изменения в регламенте 261/2004. И хотя идея реформы кажется логичной, тревожит то, что:

  • компенсации за отмены и задержки станут сложнее доступными,
  • возмещения уменьшатся,
  • бесплатная ручная кладь будет ограничена одним личным предметом стандартного размера.

Это уже вызывает волну беспокойства:

  • Пассажирам не хватает поддержки в аэропортах вылета.
  • Стыковочные рейсы не всегда защищены теми же условиями, что прямые.
  • Формулировки о "чрезвычайных обстоятельствах" слишком расплывчаты — это может быть использовано авиакомпаниями в свою пользу.

Между тем пассажирам остаётся надеяться на здравый смысл регуляторов и продолжать внимательно читать мелкий шрифт при бронировании.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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