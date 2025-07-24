Более половины пассажиров сталкиваются с проблемами ручной клади — что скрывается за новыми требованиями

Проблемы с провозом ручной клади давно раздражают пассажиров, но теперь ситуация, похоже, только усугубляется. Новое расследование показывает, что за последние два года более половины путешественников столкнулись с проблемами при попытке взять ручную кладь на борт самолёта.
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проблемы ручной клади
Неожиданные доплаты и путаница с правилами
38% пассажиров были вынуждены сдать багаж в грузовой отсек из-за нехватки места.
19% оплатили дополнительные сборы, а 9% даже получили штраф.
У 2% багаж и вовсе потеряли.
Самое неприятное — почти треть доплат была запрошена в последний момент, уже перед посадкой. Средняя сумма — около 45 евро.
Хотя 61% пассажиров считают, что информация о правилах понятна, только 28% знают, как подать официальную жалобу.
Что думают сами пассажиры?
75% убеждены: компании используют ограничения по ручной клади ради собственной выгоды.
Но 40% признают: такие меры помогают избежать хаоса в салоне.
90% уверены, что необходимы чёткие и простые правила, форма для возврата средств и запрет на штрафы за no-show (неявку на рейс).
Новое регулирование: меньше багажа — меньше прав?
Европейский парламент рассматривает изменения в регламенте 261/2004. И хотя идея реформы кажется логичной, тревожит то, что:
компенсации за отмены и задержки станут сложнее доступными,
возмещения уменьшатся,
бесплатная ручная кладь будет ограничена одним личным предметом стандартного размера.
Это уже вызывает волну беспокойства:
Пассажирам не хватает поддержки в аэропортах вылета.
Стыковочные рейсы не всегда защищены теми же условиями, что прямые.
Формулировки о "чрезвычайных обстоятельствах" слишком расплывчаты — это может быть использовано авиакомпаниями в свою пользу.
Между тем пассажирам остаётся надеяться на здравый смысл регуляторов и продолжать внимательно читать мелкий шрифт при бронировании.
Уточнения
Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).