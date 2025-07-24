Более половины пассажиров сталкиваются с проблемами ручной клади — что скрывается за новыми требованиями

Новые правила ручной клади шокируют пассажиров: что скрывают авиакомпании

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Проблемы с провозом ручной клади давно раздражают пассажиров, но теперь ситуация, похоже, только усугубляется. Новое расследование показывает, что за последние два года более половины путешественников столкнулись с проблемами при попытке взять ручную кладь на борт самолёта.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ проблемы ручной клади

Неожиданные доплаты и путаница с правилами

38% пассажиров были вынуждены сдать багаж в грузовой отсек из-за нехватки места.

19% оплатили дополнительные сборы, а 9% даже получили штраф.

У 2% багаж и вовсе потеряли.

Самое неприятное — почти треть доплат была запрошена в последний момент, уже перед посадкой. Средняя сумма — около 45 евро.

Хотя 61% пассажиров считают, что информация о правилах понятна, только 28% знают, как подать официальную жалобу.

Что думают сами пассажиры?

75% убеждены: компании используют ограничения по ручной клади ради собственной выгоды.

Но 40% признают: такие меры помогают избежать хаоса в салоне.

90% уверены, что необходимы чёткие и простые правила, форма для возврата средств и запрет на штрафы за no-show (неявку на рейс).

Новое регулирование: меньше багажа — меньше прав?

Европейский парламент рассматривает изменения в регламенте 261/2004. И хотя идея реформы кажется логичной, тревожит то, что:

компенсации за отмены и задержки станут сложнее доступными,

возмещения уменьшатся,

бесплатная ручная кладь будет ограничена одним личным предметом стандартного размера.

Это уже вызывает волну беспокойства:

Пассажирам не хватает поддержки в аэропортах вылета.

Стыковочные рейсы не всегда защищены теми же условиями, что прямые.

Формулировки о "чрезвычайных обстоятельствах" слишком расплывчаты — это может быть использовано авиакомпаниями в свою пользу.

Между тем пассажирам остаётся надеяться на здравый смысл регуляторов и продолжать внимательно читать мелкий шрифт при бронировании.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

