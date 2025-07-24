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Копер: скрытая жемчужина Адриатики, которую стоит исследовать

Итальянская душа в словенском духе: уютный город у моря, в котором спрятан гастрономический рай
2:25
Туризм

На узком, но живописном отрезке словенского побережья Адриатики скрывается город, который вы, скорее всего, упустили — Копер. Его часто затмевают шумные соседи вроде итальянского Триеста или хорватской Истрии, но именно в этом спокойном портовом уголке сплетаются история, вкусы и настроение Средиземноморья.

Копер, Словения
Фото: commons.wikimedia.org by Beuz93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Копер, Словения

Итальянская душа Словении

Копер — словно Италия, но по-словенски: здесь венецианская архитектура встречается с неспешной атмосферой рыбацкого города. Итальянское наследие ощущается везде — от названия улиц до фасадов зданий в стиле ренессанс.

Под именем Каподистрия город за свою историю успел побывать под властью римлян, византийцев, венецианцев и Габсбургов, и каждое из этих правлений оставило в нём след.

На площади Тито возвышается Преторианский дворец — готическое здание XV века, которое напоминает о венецианской эпохе. Рядом — колокольня Кампанила, с которой открывается невероятный вид на город и залив.

Гастрономический рай у воды

Кулинария — главная тайна Копера. Местные блюда из морепродуктов настолько свежи, что, кажется, пахнут морем. Начните с семейной Gostilna Pri Tinetu, где подают фужи с чернилами каракатицы, адриатическую рыбу на гриле и ньокки с трюфелями. Всё это идеально сочетается с белым вином мальвазия, которое производят здесь же, в Истрии.

Хочется чего-то более современного? Направляйтесь в Capra, бистро у воды, где вас ждут тартар из креветок, карпаччо из осьминога и запечённый морской окунь. Или в новый Hiša de Rin, где меню постоянно обновляется — например, весной здесь можно попробовать пасту с дикой спаржей или тунца с цитрусовой пенкой.

Как добраться и что посмотреть

Ближайший аэропорт — в Триесте, всего час езды. Из Любляны — столько же, особенно если выбрать живописную дорогу через горный регион Карст. Копер также связан автобусами и поездами с прибрежными курортами Пираном, Изолой и Порторожем.

А если захочется немного природы — в шаговой доступности находится заповедник Шкоцянский Заток с тропами, ведущими через прибрежные болота и луга.

Уточнения

Респу́блика Слове́ния (словен. Republika Slovenija,) — государство в Центральной Европе. Столица — Любляна. Государственный язык — словенский. Название Slovenija происходит от этнонима "словене" — праславянской формы этнонима "славяне", то есть означает "земля словен".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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