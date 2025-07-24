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Исландия зовёт: ледники и вулканы ждут смельчаков - готовы ли вы к приключению

Путешествие в Исландию: пейзажи, которые выглядят как с другой планеты
2:22
Туризм

Хочется настоящего приключения? Отправляйтесь в Исландию — в национальный парк Ватнайёкюдль. Это не просто ледник, а самая большая ледяная масса Европы, охватывающая 8% всей территории страны.

Исландия
Фото: commons.wikimedia.org by Pjt56 --- If you use the picture outside Wikipedia I would appreciate a short e-mail to pjt56@gmx.net or a message on, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Исландия

Добраться сюда можно только на машине — около 4 часов от Рейкьявика по кольцевой трассе №1. В обмен на эту поездку вы получите доступ к месту, где суровая природа правит бал.

Ледолазание: путь по краю

Настоящий вызов — восхождение на ледник Ватнайёкюдль. Вам пригодятся кошки, ледорубы и железная воля. Впрочем, туроператоры предоставляют всё снаряжение и опытных гидов.

Обычно всё начинается с центра Скафтафедльсстофа, откуда группы отправляются к ледникам Скафтафедльсйёкюдль или Фаульйёкюдль.

Важно не забывать:

  • одевайтесь тепло, непромокаемо и надёжно,
  • скачайте приложение SafeTravel для получения свежих данных о вулканах, погоде и землетрясениях,
  • проверяйте сайт IRCA — там всегда актуальные данные о дорогах.

"Плохой погоды не бывает, бывает плохая одежда", — отмечает IcelandTravel.

Не только лёд: трекинг по дикому ландшафту

Даже если ледолазание — не ваш стиль, здесь есть что исследовать. Эльдгьяу — зелёный каньон с вулканической историей. Деттифосс — мощнейший водопад на севере. А ледяные пещеры — словно кадры из фантастического фильма (но летом туда лучше не соваться: риск обрушения слишком велик).

Среди других удивительных мест:

  • Аскья — озеро Эскьюватн рядом с кратером Вити. Некоторые смельчаки даже купаются в его молочно-белых горячих водах.
  • Кверкфьелль — северный хребет, покрытый красной лавой и мхом.

Вне парка тоже есть сокровища. Например, тропа Лаугавегюр — 52 километра через радугу гор, ледниковые озёра и вулканические поля. Один из лучших маршрутов Европы.

Будьте готовы

Национальный парк Ватнайёкюдль — это не аттракцион. Это испытание. Маршруты закрывают из-за лавин, вулканов или непогоды. За вашу безопасность здесь отвечаете вы. Но если вы решитесь — вас ждёт совершенно иной мир.

Уточнения

Исла́ндия (исл. Ísland, МФА: - "страна льдов" или "ледяная страна") — островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании). Столица и крупнейший город Исландии — Рейкьявик, в котором (вместе с прилегающими районами) проживает более 65 % населения страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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