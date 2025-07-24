Настоящий Вьетнам: как стать частью жизни местных жителей

Жизнь среди рисовых террас: как выбрать идеальное место для отдыха во Вьетнаме

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтаете о Вьетнаме не из глянцевых буклетов, а настоящем — живом, домашнем, искреннем, — забудьте о пятизвёздочных отелях. Вместо них выберите проживание в семье: уютные гостевые дома, где вас примут как родного, накормят домашней едой и поделятся укладом деревенской жизни.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terraces_in_Che_Cu_Nha_commune,_Mu_Cang_Chai_(Unsplash).jpg by Doan Tuan Вьетнам, террасы

Север: горы, рисовые террасы и этнические деревни Сапы

В горах Сапы, у самой китайской границы, туристов принимают семьи народов Хмонг и Красных Дао. Здесь можно отправиться в пешие походы с гидами из местных, пройти по живописным тропам, заглянуть на рынки и переночевать в настоящем деревянном доме — простом, но уютном.

Вечером — общий ужин с овощами с грядки, свежей рыбой и супами вроде "кон суй" на свином бульоне. После трапезы хозяева часто предлагают домашнее рисовое вино и устраивают музыкальные вечера.

Хороший вариант для самостоятельного бронирования — Mekhoo and Zipi Sapa Homestay: живописное место в окрестностях деревни Та Ван, всего в 10 км от Сапы. Отзывы гостей неизменно тёплые — за тишину, атмосферу и дружелюбие.

Юг: жизнь у воды в дельте Меконга

Совсем другой ритм ждёт вас в дельте Меконга, где жизнь идёт по каналам и вдоль рисовых полей. Наиболее популярный город — Кантхо. Здесь вы просыпаетесь под шум лодок, катаетесь на велосипеде по узким тропкам и пробуете ароматный суп "бун мам".

Обязательно посетите плавучий рынок Кай Ранг. Лучше утром — к восходу солнца, когда сотни лодок превращаются в настоящий гастрономический базар. Попробуйте "ху теу" — жареную лапшу или горячий суп, а к нему крепкий вьетнамский кофе "ка пхе кхо".

Одно из лучших мест для проживания в регионе — Bamboo Eco Village. Этот уютный экодом на реке управляется местной парой. До него можно доехать на лодке, а встречают гостей напитками и широкими улыбками. Бунгало из бамбука и дерева, бассейн, каяки, велосипеды, кулинарные мастер-классы — здесь вы отдыхаете, не теряя связь с культурой.

Уточнения

Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты.

