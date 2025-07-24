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Сказочную атмосферу Ивуара можно найти всего в 25 километрах от Женевы — вот что поражает туристов

Рай для гурманов: город на берегу озера, в который влюбляются с первого взгляда
2:26
Туризм

Если вы думаете, что уже видели всю Францию, то, возможно, просто ещё не были в Ивуаре. Этот город на востоке страны, всего в 25 километрах от Женевы, поражает своей сказочной атмосферой. Мощёные улочки, пастельные дома, замок XIV века и виды на Женевское озеро делают его одним из самых живописных мест, куда можно сбежать от суеты.

Деревня Ивуар
Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревня Ивуар

Как добраться

Ивуар находится буквально у самой границы со Швейцарией. Добраться сюда легко: ближайший аэропорт — Женева-Корнавен (GVA), а дальше — на машине, автобусе SAT 152 или даже на пароме из Ньона. Деревня полностью пешеходная, но парковки есть — и ваш взнос пойдёт на поддержку местной инфраструктуры.

Что посмотреть

Главная звезда — сам Ивуар. Среди мест, которые стоит посетить:

  • Церковь Святого Панкратия (XI век)
  • Замок Ивуар
  • Историческая площадь Place du Thay
  • Музей La Maison d'Histoire
  • Сад пяти чувств — с более чем 1500 видами растений
  • Творческое пространство L'Espace Enchanté

"Ивуар — одно из самых очаровательных мест, где я когда-либо был. Улицы утопают в цветах, виды на озеро просто невероятные, а всё это место похоже на средневековую открытку", — делится впечатлением турист.

Любителям природы стоит пройтись по зелёной тропе в заповеднике Domaine de Rovorée — La Châtignière или отправиться в лодочную прогулку по озеру.

Где остановиться

Если захотите остаться дольше, выбирайте из уютных отелей:

  • бывшая усадьба Villa Cécile
  • бывший монастырь Le Vieux Logis
  • или Hotel du Port с XIX века

Лучшее время для поездки — с мая по сентябрь.

Вкус Ивуара

Ивуар славится блюдами из озёрной рыбы: окунь, арктический голец, ферá. Попробуйте также сыр, местную колбасу, блины и вино Crépy.

Рестораны, отмеченные гидом Michelin:

  • Les Jardins du Léman — современная подача и отличная винная карта
  • Le Pré de la Cure — уют и классика

Не забудьте о десерте:

  • La Crêperie d'Yvoire — блины с карамелью и шоколадом
  • Les Galets — мороженое, вафли и солёные закуски

Уточнения

Женевское озеро или Леман (фр. Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève) — самое большое озеро Альп и второе по величине (вслед за Балатоном) озеро Центральной Европы. Расположено в границах Швейцарии и Франции.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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