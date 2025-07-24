Сказочную атмосферу Ивуара можно найти всего в 25 километрах от Женевы — вот что поражает туристов

Если вы думаете, что уже видели всю Францию, то, возможно, просто ещё не были в Ивуаре. Этот город на востоке страны, всего в 25 километрах от Женевы, поражает своей сказочной атмосферой. Мощёные улочки, пастельные дома, замок XIV века и виды на Женевское озеро делают его одним из самых живописных мест, куда можно сбежать от суеты.
Ивуар находится буквально у самой границы со Швейцарией. Добраться сюда легко: ближайший аэропорт — Женева-Корнавен (GVA), а дальше — на машине, автобусе SAT 152 или даже на пароме из Ньона. Деревня полностью пешеходная, но парковки есть — и ваш взнос пойдёт на поддержку местной инфраструктуры.
Главная звезда — сам Ивуар. Среди мест, которые стоит посетить:
"Ивуар — одно из самых очаровательных мест, где я когда-либо был. Улицы утопают в цветах, виды на озеро просто невероятные, а всё это место похоже на средневековую открытку", — делится впечатлением турист.
Любителям природы стоит пройтись по зелёной тропе в заповеднике Domaine de Rovorée — La Châtignière или отправиться в лодочную прогулку по озеру.
Если захотите остаться дольше, выбирайте из уютных отелей:
Лучшее время для поездки — с мая по сентябрь.
Ивуар славится блюдами из озёрной рыбы: окунь, арктический голец, ферá. Попробуйте также сыр, местную колбасу, блины и вино Crépy.
Рестораны, отмеченные гидом Michelin:
Не забудьте о десерте:
Женевское озеро или Леман (фр. Lac Léman, Le Léman, Lac de Genève) — самое большое озеро Альп и второе по величине (вслед за Балатоном) озеро Центральной Европы. Расположено в границах Швейцарии и Франции.
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