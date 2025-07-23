Сакэ не для себя: как одно неверное действие может испортить вечер

Главное табу японского застолья: его нарушают даже опытные путешественники

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте, вы в традиционном японском ресторане. На столе — токкури с ароматным сакэ, всё вокруг пронизано атмосферой уважения и ритуала. Но вдруг вы, не задумываясь, наливаете себе в чашку. Один момент — и вы уже нарушили негласное, но крайне важное правило японского застольного этикета.

Фото: flickr.com by koutalou, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ сакэ

Главное табу: не наливайте сакэ себе

В Японии наливать себе сакэ — это не просто неловкость. Это жест, который воспринимается как проявление грубости и отсутствия чувства общности.

Такое поведение даже имеет специальное название — тэджаку. Даже в непринуждённой компании этот поступок может испортить впечатление о вас.

Правило простое: наливают другие — вам, вы — другим. Этот жест взаимного уважения называется ошаку, и в нём заключается нечто большее, чем просто традиция — это способ сближения, корнями уходящий в синтоистские обряды.

Как правильно наливать сакэ

Если хотите показать уважение, особенно в кругу старших или на официальном приёме, следуйте простым правилам:

Наливаете — используйте обе руки: одной держите горлышко бутылки, другой — основание.

Вам наливают — держите чашку двумя руками: правая — у края, левая — под донышком.

Не наполняйте до краёв: это считается неаккуратным.

Сделайте глоток сразу после того, как вам налили — не ставьте полную чашку на стол.

Чего точно не стоит делать

Вот список табу, которые стоит запомнить:

Не пейте из бутылки — это крайне невежливо.

Не заглядывайте в токкури — считается дурным тоном.

Не смешивайте разные сорта сакэ, как это иногда делают с вином — вкус будет испорчен.

Не залпом! Сакэ пьют медленно, наслаждаясь вкусом.

И, конечно, тост

Перед первым глотком обязательно скажите "кампай". Это японский аналог "на здоровье". Обычно тост произносит хозяин, особенно в формальной обстановке. И только когда все чаши наполнены.

Почему это важно

Соблюдая даже такие, казалось бы, мелочи, вы не просто уважаете культуру страны — вы получаете шанс по-настоящему понять её.

Японское застолье — это не просто еда и напитки. Это искусство общения, внимания к другим и умения быть частью группы.

Уточнения

Саке́ (яп. 酒 Сакэ) — один из традиционных японских алкогольных напитков, получаемый путём сбраживания мороми, сусла на основе риса и пропаренного рисового солода. В лучших сортах саке встречается вкус вызревшего сыра, соевого соуса и свежих грибов. Саке столь непохож на традиционные европейские виды алкоголя, что даже отнесение его к какой-либо группе алкогольных напитков весьма затруднительно.

