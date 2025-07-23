Действия на грани: как Николь Прюитт стала героиней рейса Delta

Пассажирка пыталась захватить самолёт — бабушка вмешалась

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жительницу штата Джорджия, бабушку и ветерана вооруженных сил чествуют в соцсети как героиню за то, что она, по имеющимся данным, предотвратила попытку пассажирки проникнуть в кабину пилотов самолета Delta на прошлой неделе.

Фото: flickr.com by eltpics, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Салон самолета

"Никто не реагировал, поэтому я поняла, что должна вмешаться", — рассказала Николь Прюитт каналу 13 News о своем героическом поступке.

Инцидент произошел во время рейса из Атланты (штат Джорджия) в Тусон (штат Аризона) где Николь собиралась навестить своего новорожденного внука.

Ситуация обострилась спустя 20 минут после взлета, когда пассажирка попыталась проникнуть в кабину пилотов и к главному входу в самолет — пугающе распространенное явление в последнее время.

Женщина утверждала, что получила божественное повеление покинуть воздушное судно.

На кадрах видно, как нарушительница спокойствия лежит лицом вниз на полу со связанными за спиной руками, а Прюитт стоит рядом.

Ветеран заявила, что не желала, чтобы этот инцидент помешал ее визиту к семье.

"Мне нужно вернуться домой к моим детям, внукам и правнукам", — сказала Прюитт.

Компания Delta прокомментировала этот инцидент в своем заявлении, выразив благодарность экипажу и пассажирам за деэскалацию ситуации и принесла извинения за задержку.

Уточнения

Экипа́ж (фр. équipage — «снаряжение, команда корабля», от équiper — «снаряжать (судно)», от др.-сканд. skipa — «снаряжать корабль и набирать команду», от др.-сканд. skiр — «корабль») — группа людей (иногда одно лицо), объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания на движущемся средстве.



