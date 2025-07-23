Действия на грани: как Николь Прюитт стала героиней рейса Delta

Жительницу штата Джорджия, бабушку и ветерана вооруженных сил чествуют в соцсети как героиню за то, что она, по имеющимся данным, предотвратила попытку пассажирки проникнуть в кабину пилотов самолета Delta на прошлой неделе.
"Никто не реагировал, поэтому я поняла, что должна вмешаться", — рассказала Николь Прюитт каналу 13 News о своем героическом поступке.
Инцидент произошел во время рейса из Атланты (штат Джорджия) в Тусон (штат Аризона) где Николь собиралась навестить своего новорожденного внука.
Ситуация обострилась спустя 20 минут после взлета, когда пассажирка попыталась проникнуть в кабину пилотов и к главному входу в самолет — пугающе распространенное явление в последнее время.
Женщина утверждала, что получила божественное повеление покинуть воздушное судно.
На кадрах видно, как нарушительница спокойствия лежит лицом вниз на полу со связанными за спиной руками, а Прюитт стоит рядом.
Ветеран заявила, что не желала, чтобы этот инцидент помешал ее визиту к семье.
"Мне нужно вернуться домой к моим детям, внукам и правнукам", — сказала Прюитт.
Компания Delta прокомментировала этот инцидент в своем заявлении, выразив благодарность экипажу и пассажирам за деэскалацию ситуации и принесла извинения за задержку.
Экипа́ж (фр. équipage — «снаряжение, команда корабля», от équiper — «снаряжать (судно)», от др.-сканд. skipa — «снаряжать корабль и набирать команду», от др.-сканд. skiр — «корабль») — группа людей (иногда одно лицо), объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания на движущемся средстве.
Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?