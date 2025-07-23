Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вулканические извержения превратили Землю в огромный ледяной мир
PDR сохраняет краску автомобиля и повышает его стоимость — Виталий Новицкий
5 способов применения яйцерезки в приготовлении пищи
Такса Джерри попала в Книгу рекордов Гиннесса — 11 крышек за 60 секунд
Почему аквариумная вода полезна для комнатных растений: объясняют специалисты
Минэнерго России сообщило о росте цен на бензин из-за летнего спроса
Ламинирование, микроблейдинг, ботокс: какие методы коррекции бровей будут в тренде в 2025 году
Ксения Собчак объяснила, за что любит Богомолова
Врач заявил об угрозе распространения анаплазмоза из-за теплой зимы

Действия на грани: как Николь Прюитт стала героиней рейса Delta

Пассажирка пыталась захватить самолёт — бабушка вмешалась
1:26
Туризм

Жительницу штата Джорджия, бабушку и ветерана вооруженных сил чествуют в соцсети как героиню за то, что она, по имеющимся данным, предотвратила попытку пассажирки проникнуть в кабину пилотов самолета Delta на прошлой неделе.

Салон самолета
Фото: flickr.com by eltpics, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Салон самолета

"Никто не реагировал, поэтому я поняла, что должна вмешаться", — рассказала Николь Прюитт каналу 13 News о своем героическом поступке.

Инцидент произошел во время рейса из Атланты (штат Джорджия) в Тусон (штат Аризона) где Николь собиралась навестить своего новорожденного внука.

Ситуация обострилась спустя 20 минут после взлета, когда пассажирка попыталась проникнуть в кабину пилотов и к главному входу в самолет — пугающе распространенное явление в последнее время.

Женщина утверждала, что получила божественное повеление покинуть воздушное судно.

На кадрах видно, как нарушительница спокойствия лежит лицом вниз на полу со связанными за спиной руками, а Прюитт стоит рядом.

Ветеран заявила, что не желала, чтобы этот инцидент помешал ее визиту к семье.

"Мне нужно вернуться домой к моим детям, внукам и правнукам", — сказала Прюитт.

Компания Delta прокомментировала этот инцидент в своем заявлении, выразив благодарность экипажу и пассажирам за деэскалацию ситуации и принесла извинения за задержку.

Уточнения

Экипа́ж (фр. équipage — «снаряжение, команда корабля», от équiper — «снаряжать (судно)», от др.-сканд. skipa — «снаряжать корабль и набирать команду», от др.-сканд. skiр — «корабль») — группа людей (иногда одно лицо), объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания на движущемся средстве.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Пассажирка пыталась захватить самолёт — бабушка вмешалась
Минэнерго России сообщило о росте цен на бензин из-за летнего спроса
Ламинирование, микроблейдинг, ботокс: какие методы коррекции бровей будут в тренде в 2025 году
Ксения Собчак объяснила, за что любит Богомолова
Врач заявил об угрозе распространения анаплазмоза из-за теплой зимы
Егор Титов: скандалы вокруг клубов РПЛ омрачили подготовку к сезону
Рецепты: как приготовить куриную и говяжью печень с луком, сметаной и яблоками
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Фермер объяснил, почему нельзя хранить помидоры в холодильнике
Блогер Литвин преподнёс жене Lamborghini Urus на свадьбе при участии Нагиева и Гуфа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.