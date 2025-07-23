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Не просто город, а целая эпоха: что скрывает Томск за своими старинными стенами

Томск: пешеходный маршрут по историческим местам города — рекомендации туристических гидов
2:13
Туризм

Томск — один из старейших городов Западной Сибири, основанный в 1604 году. Этот город на целый век старше Санкт-Петербурга полон исторических памятников и красивых уголков. Прогулка по Томску — это шанс насладиться деревянной архитектурой, увидеть просторный проспект Ленина с университетами и скверами, а также отведать сибирскую кухню в местных ресторанах.

Воскресенская церковь
Фото: commons.wikimedia.org by Михаил Юрьевич Кондратьев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Воскресенская церковь

Пешеходный маршрут по Томску

Томск идеально подходит для неспешных прогулок, позволяющих в полной мере насладиться его атмосферой. Начать стоит с дома на Пушкина, 24, а закончить в Лагерном саду. Расстояние между ними — всего 5 километров, но по пути можно свернуть на параллельные улицы и увидеть другие интересные места.

Дом на Пушкина, 24

Этот дом был построен в 1899 году и сохранил свою уникальную архитектуру. После реставрации здесь открылось арт-пространство и музей. Каждые выходные проводятся экскурсии, например, "Путешествие во времени, Томск 1899 г.", где расскажут о жизни города в начале XX века.

Воскресенская церковь

Этот православный храм, построенный в начале XIX века, является ярким примером сибирского барокко. Его фасады украшают сложные архитектурные элементы, а также элементы восточного стиля, что придает зданию уникальность. Проект строительства церкви возглавил знаменитый архитектор Бартоломео Растрелли, который также работал по заказам императрицы Елизаветы II. Воскресенская церковь не только привлекает внимание своей архитектурой, но и служит важным религиозным и культурным центром города. Здесь регулярно проходят богослужения, а также различные культурные мероприятия.

Воскресенская гора

На Воскресенской горе в XVII веке был построен Томский острог. Сейчас здесь работает Музей истории Томска, в котором хранится более четырех тысяч экспонатов, рассказывающих о прошлом города.

Уточнения

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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