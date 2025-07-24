Туризм в России: новые законы о туристических услугах и индустрии

Президент России подписал закон о туристических услугах и их организации

5:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России вступил в силу новый закон, который значительно изменяет правила в туристической сфере, закрепляя понятие туристических услуг, а также уточняя права и обязанности субъектов туристической индустрии. Этот закон имеет важное значение как для профессионалов, так и для потребителей туристических услуг.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info турагентство

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет понятия туристических услуг, объектов и субъектов туристической деятельности, что создаёт новый правовой фундамент для развития туристической отрасли в стране.

Согласно новому законодательству, туристические услуги теперь включают в себя широкий спектр услуг, которые предоставляются туроператорами, турагентами, гостиницами, экскурсоводами, гидами-переводчиками, инструкторами-проводниками, а также владельцами горнолыжных и пляжных комплексов. Это расширяет область регулируемых услуг и устанавливает более четкие границы для всех участников рынка. Таким образом, закон помогает упорядочить и легализовать туризм, определяя, что входит в понятие туристических услуг, что важно для дальнейшего развития индустрии.

Прежде всего, такие изменения направлены на улучшение качества обслуживания и повышение уровня защиты прав туристов. Теперь для каждой категории услуг, связанной с путешествиями и отдыхом, предусмотрены свои обязательства и права для разных участников, что должно способствовать улучшению взаимодействия между всеми сторонами.

Закон также уточнил, кто может быть субъектом туристической деятельности. В их число входят юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, которые участвуют в создании или предоставлении туристических услуг. Это открывает дополнительные возможности для людей и малых предприятий в сфере туризма, которые теперь могут официально участвовать в туристической деятельности, предоставляя качественные и востребованные услуги.

Объекты туристической деятельности включают не только традиционные гостиницы, но и различные объекты инфраструктуры, такие как здания, строения, сооружения, а также транспорт, находящийся в собственности или аренде у субъектов туристической деятельности. Это также важно для правильного функционирования всей туристической индустрии, поскольку определяется, кто имеет право использовать эти объекты для оказания услуг туристам.

Закон вводит и чёткое определение туристской индустрии, рассматривая её как комплексную сферу экономической деятельности, которая использует объекты индустрии для предоставления туристических услуг. Туристская индустрия теперь охватывает все аспекты, связанные с перемещением людей, их питанием, лечением и развлекательным досугом, включая как перевозки, так и организацию отдыха, экскурсии, а также санаторное лечение и спортивные мероприятия. Это делает туристическую индустрию более интегрированной и позволяет разработать единый подход к её развитию.

Кроме того, новый закон поможет создать единый правовой стандарт для всех организаций, работающих в сфере туризма, от крупных туроператоров до мелких предпринимателей. Включение всех этих аспектов в законодательство способствует созданию более четкой и прозрачной структуры на рынке туристических услуг.

Подписанный закон создает более прозрачные и понятные правила для всех участников туристической сферы. В частности, теперь проще будет работать с регулированием прав собственности на объекты, которые используются в туристической деятельности, а также с вопросами аренды таких объектов. Более того, это значительно облегчит жизнь и туристам, которые смогут получить более чёткое представление о правовой базе, на которой строятся все услуги, которые они получают во время путешествий.

Кроме того, чёткое законодательное закрепление позволяет лучше контролировать качество туристических услуг, что напрямую скажется на уровне безопасности, а также на доступности и разнообразии предлагаемых услуг. Развитие этой отрасли может способствовать не только росту внутреннего туризма в России, но и привлечению международных туристов, так как улучшение регулирования и повышение качества обслуживания неизбежно приведет к росту интереса к России как туристическому направлению.

Этот закон — важный шаг в развитии туристической индустрии России, который помогает наладить систему организации туристических услуг и сделать их доступными и понятными для всех. Он создаёт основу для честной и стабильной работы всех субъектов туристической деятельности, обеспечивая их права и обязанности, а также обеспечивая качественные и безопасные услуги для туристов. Впереди предстоит ещё много работы по совершенствованию регулирования в данной сфере, но подписанный закон уже стал важным шагом на пути к процветанию российского туризма.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

