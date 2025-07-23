Цены на отдых в Турции стремительно растут: что стоит за 36% увеличения

Доверие к туруслугам в Турции под угрозой: сколько еще продлится кризис

2:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Южное побережье Турции, традиционно популярное среди немцев, этим летом ощутило спад. По данным аналитиков Travel Data + Analytics, количество бронирований из Германии снизилось на 10% по сравнению с 2023 годом.

Фото: commons.wikimedia.org by Liilia Moroz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алания

И это не единственный тревожный сигнал. Цены на отдых в Турции стремительно растут: по официальной статистике TÜIK, только в июне стоимость отелей и общественного питания увеличилась на 36% в годовом выражении. Рост цен затронул как курорты Средиземного моря, так и мегаполисы вроде Стамбула.

Инфляция съела валютное преимущество

Хотя девальвация лиры ранее делала Турцию доступной для европейцев, эффект оказался кратковременным. Слабая денежно-кредитная политика, которую годами проводил президент Реджеп Тайип Эрдоган, ускорила инфляцию.

Центробанк Турции уже довёл ключевую ставку до 46%, но официальная инфляция в июне всё равно составила 35%. Независимые оценки, такие как ENAG, говорят о почти 70%.

Турбизнес теряет стабильность

Растущие цены и нестабильность курса привели к тому, что многие отели и туристические компании больше не указывают цены в евро. А это делает отдых менее выгодным для иностранных гостей.

Снижение турпотока затрагивает и другие отрасли: транспорт, розничную торговлю и сферу услуг. Как отмечает Катрин Пасвантис из Germany Trade & Invest, последствия будут заметны далеко за пределами туриндустрии.

Политические риски добавляют неопределённости

Внимание к политическим процессам в Турции также влияет на доверие инвесторов. Дело мэра Стамбула Экрема Имамоглу и другие внутриполитические события усиливают напряжённость.

В Commerzbank сомневаются, что Турция обладает достаточными валютными резервами для удержания лиры. А реформы, которые могли бы восстановить стабильность, продолжают откладываться. Несмотря на усилия нового министра финансов Мехмета Шимшека, рынки реагируют сдержанно.

Уточнения

Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Унитарное государство со столицей в Анкаре. Государственный язык — турецкий. Современная Турция образовалась в 1923 году в результате распада Османской империи после её поражения в Первой мировой войне.

