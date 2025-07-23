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Как выжать максимум из путешествия: рейсы из Перми в Калининград с выгодой для бюджета

Прямые рейсы из Перми в Калининград и Ереван продлили до 2026 года — информация от авиакомпаний
1:31
Туризм

Перелеты из пермского аэропорта Большое Савино в Калининград продлили до весны следующего года. Пассажиры смогут летать по этому маршруту с компанией Nordwind Airlines до 26 октября, а затем до 23 марта 2026 года рейсы будет обслуживать авиакомпания "Икар".

Бронь авиабилета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бронь авиабилета

Цены на билеты: когда и сколько платить

Самые дорогие билеты на рейсы по этому направлению, согласно информации на сайте перевозчика, продаются на конец июля — пик туристического сезона. В это время стоимость билета на одного человека может составить около 29 тысяч рублей. Однако для тех, кто планирует поездку в августе, билеты обойдутся значительно дешевле. Цены варьируются от 14 до 22 тысяч рублей.

Для более бюджетных путешественников на 28 сентября предлагается самый дешевый билет — всего 7800 рублей.

Время в пути и частота рейсов

Продолжительность перелета по маршруту из Большого Савино в Храброво составляет около 3 часов 45 минут.

Кроме того, как сообщает properm.ru, прямые рейсы из Перми в Ереван будут выполняться до весны 2026 года. Рейсы по этому маршруту выполняет авиакомпания "Ширак Авиа", и вылеты из Перми происходят каждую среду.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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