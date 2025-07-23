Тысячи чемоданов на острове потерянных вещей: как пассажиры оказались без багажа

Тысячи пассажиров из Турции не получили багаж в Москве и Петербурге — проблема с Turkish Airlines

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тысячи пассажиров, вернувшихся в Москву и Петербург из Турции, столкнулись с необычной и неприятной ситуацией — их чемоданы не прибыли с ними. Этот инцидент стал известен только после того, как туристы приземлились на родине.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ чемодан в аэропорту

Багаж не был в самолёте

Пассажиры сразу нескольких рейсов авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшие из таких турецких городов, как Анталья и Даламан, не смогли получить свои вещи в аэропортах Москвы и Петербурга. Оказавшись без багажа, более тысячи человек оказались в растерянности. Чемоданы просто не были загружены в самолёты.

Поиски багажа и отсутствие информации

Многие пассажиры пытались найти представителей Turkish Airlines, чтобы узнать, где находится их багаж. Однако, по их словам, найти сотрудников авиакомпании оказалось непросто. Тем, кому всё-таки повезло, не удалось получить чётких и внятных ответов — никто не мог точно сказать, где их чемоданы. Как сообщает Царьград, попытки связаться с компанией через сайт или горячую линию также не принесли результата.

Как будет решаться проблема

Вопрос о том, когда пассажиры смогут получить свои вещи, остаётся открытым. Turkish Airlines пока не предоставила официального разъяснения по поводу инцидента и причин, по которым багаж не был доставлен на место.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир.

