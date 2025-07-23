Тысячи чемоданов на острове потерянных вещей: как пассажиры оказались без багажа

Тысячи пассажиров, вернувшихся в Москву и Петербург из Турции, столкнулись с необычной и неприятной ситуацией — их чемоданы не прибыли с ними. Этот инцидент стал известен только после того, как туристы приземлились на родине.
Пассажиры сразу нескольких рейсов авиакомпании Turkish Airlines, прилетевшие из таких турецких городов, как Анталья и Даламан, не смогли получить свои вещи в аэропортах Москвы и Петербурга. Оказавшись без багажа, более тысячи человек оказались в растерянности. Чемоданы просто не были загружены в самолёты.
Многие пассажиры пытались найти представителей Turkish Airlines, чтобы узнать, где находится их багаж. Однако, по их словам, найти сотрудников авиакомпании оказалось непросто. Тем, кому всё-таки повезло, не удалось получить чётких и внятных ответов — никто не мог точно сказать, где их чемоданы. Как сообщает Царьград, попытки связаться с компанией через сайт или горячую линию также не принесли результата.
Вопрос о том, когда пассажиры смогут получить свои вещи, остаётся открытым. Turkish Airlines пока не предоставила официального разъяснения по поводу инцидента и причин, по которым багаж не был доставлен на место.
Бага́ж (фр. bagage) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир.
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