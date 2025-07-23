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От серой точки на карте до яркого туристического маяка: как Тюмень стала настоящей жемчужиной Сибири

Тюмень: термальные источники и гастрономия привлекают туристов — по данным Агентства туризма
2:56
Туризм

Тюмень переживает настоящую трансформацию и становится одним из главных туристических центров Сибири. Город, который ещё недавно ассоциировался с провинциальным стилем жизни, теперь привлекает всё больше путешественников, ищущих новые впечатления и возможности для отдыха. Но как Тюмень смогла стать такой привлекательной для туристов? Об этом рассказывает Дмитрий Пухов, директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Набережная реки Тура (Тюмень), 2014
Фото: commons.wikimedia.org by Moritka is licensed under Copyrighted free use
Набережная реки Тура (Тюмень), 2014

Тюмень — это не город на один день

Ранее Тюмень считалась городом, который можно осмотреть за один день, не задерживаясь. Однако сегодня цифры говорят о другом: по данным аналитиков, только за последний год Тюмень с ночевкой посетили более 3,2 миллионов человек.

"В среднем туристы остаются в Тюмени на три дня, и мы предлагаем им достаточно активностей, чтобы заполнить этот срок." — отмечает Дмитрий Пухов.

Тюмень продолжает развивать инфраструктуру, улучшая транспортное сообщение и расширяя гостиничный фонд, чтобы привлечь ещё больше гостей и увеличить продолжительность их пребывания, как сообщает nashgorod.ru.

Что привлекает туристов в Тюмень

Тюмень — это город, который удивляет и предлагает гораздо больше, чем можно было бы ожидать от краткосрочного визита. Здесь есть множество интересных активностей, которые можно попробовать за несколько дней. Вот самые популярные направления:

  1. Термальные источники. В Тюменской области более 20 термальных комплексов, которые являются настоящей жемчужиной для туристов, ищущих отдых и оздоровление.

  2. Культурный туризм. Тюмень привлекает любителей истории и культуры. Музеи, исторические здания и памятники — это только часть того, что можно увидеть.

  3. Гастрономический туризм. Местная кухня заслуженно привлекает внимание. Тюменская область может похвастаться ресторанами, которые предлагают блюда сибирской кухни или используют местные продукты.

  4. Событийный туризм. Проект "Сибирские сезоны" — это целый календарь ярких мероприятий, которые становятся знаковыми событиями для региона и получают признание на федеральном уровне.

"В этом году проект "Сибирские сезоны" получил Гран-при на премии Russian Event Awards в номинации "Регион событийного туризма"." — рассказывает Дмитрий Пухов.

Тюмень: город, куда стоит вернуться

Тюмень перестала быть местом для краткосрочных поездок. Это город, который не только стоит посетить, но и где хочется задержаться на несколько дней. Природа, культура, события — все это делает Тюмень не просто точкой на карте, а настоящим центром притяжения для туристов.

Уточнения

Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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