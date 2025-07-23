Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2025 году белую одежду носят с розовой и чёрной обувью
Герой России Липовой объяснил просьбу Сырского перенести войну на территорию РФ
Новый детектор поможет различать тексты, созданные человеком и ИИ, сообщают ученые МФТИ
Какие медикаменты включить в дорожную аптечку — совет врача М. Бережной
Тренды на брови лето 2025: как создать идеальный Browlick за 5 шагов
Отчаянный ход: что стоит за планом двух стран отправить Украине оружие
Пожелтение листьев сигнализирует о времени уборки озимого чеснока
Мясо по-французски с картофелем и сыром: идеальное блюдо для праздничного стола
Учёные признали голубей переносчиками десятков опасных инфекций

Когда природа становится архитектором: как эти мистические сооружения связаны с древними легендами

Замки Горных Духов: таинственные каменные образования на высокогорном плато — гиды по Алтаю
2:06
Туризм

Знали ли вы, что в Горном Алтае можно найти святилища духов? В этих местах, недалеко от Каракольских озёр, стоят каменные образования, которые создают мистическую атмосферу. Это Замки Горных Духов — природное чудо, которое до сих пор окутано тайнами и загадками.

человек на горе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
человек на горе

Замки Горных Духов: загадка природы

Эти скалы, напоминающие замки, стоят, словно зубья, на высокогорном плато. Их необычная форма — результат многовековых геологических процессов. Издалека они действительно напоминают величественные замки, которые мог бы построить сам мастер-зодчий.

Легенда о "живых" замках

Одна из местных легенд гласит, что когда-то Замки Горных Духов были почти "живыми". Ветер, проходящий через скалы, создавал жуткие звуки, которые местные жители считали криками духов, охраняющих свои владения. Этот феномен заставлял людей обходить эти места стороной. Однако позднее стало ясно, что звуки — это акустический эффект, создаваемый природой. После частичного разрушения скал в годы Гражданской войны "голоса духов" умолкли.

Природа как гениальный зодчий

Природа в этом месте предстает как истинный мастер-зодчий, создавший поистине удивительные формы. Замки Горных Духов — это не просто скалы, а уникальные природные сооружения, которые кажутся результатом замысла какого-то великого архитектора. Эти каменные образования поражают своей величиной и необычными очертаниями, создавая атмосферу, полную загадок и тайн.

Алтай: регион, который привлекает всё больше путешественников

Республика Алтай привлекает всё больше туристов благодаря своим природным чудесам. Это место с величественными горами и озёрами становится всё более популярным для путешествий, предоставляя путешественникам уникальную возможность исследовать его загадочные и красивейшие уголки.

Уточнения

Скала́ — каменная глыба с крутыми склонами и острыми выступами; выход каменных горных пород с крутыми или отвесными склонами и обычно остроконечными вершинами.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Учёные РАН разработали метод оценки загрязнения воды по реакции улиток
Принципы безопасного приготовления пищи на гриле: от выбора углей до использования фольги
З. Павлова: правильное питание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Фитнес-эксперты советуют начинать восстановление с лёгкой нагрузки и разминки
Масла для волос: вот как выбрать правильные средства для ухода
Президент Лиги защитников пациентов объяснил, куда обращаться, если не приехала скорая
Мульчирование требует слоя от 5 до 10 см и не допускает закапывания
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве установится жаркая и сухая погода
Рост импорта: российский алюминий находит новые рынки вопреки санкциям
Эфирные масла цитрусовых и солнце: опасности для вашей кожи летом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.