Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве установится жаркая и сухая погода
Эфирные масла цитрусовых и солнце: опасности для вашей кожи летом
Енот Педро — начало большой фермы: планы Джигана и Самойловой
Падчерица Урганта Эрика Кикнадзе начала карьеру стилиста с работы с Анной Делви
Кошки показывают свою привязанность с помощью моргания
В Госдуму внесён законопроект о круглогодичном призыве на военную службу
Работаете за компьютером? Вот что вредит вашу зрению на самом деле
Затопление машин в Москве: как ОСАГО и КАСКО могут покрыть ущерб от ливня
Тренер Ольга Дерендеева: три упражнения для осанки укрепляют спину за 2–3 недели

Места, которые стирают границу между реальностью и фантазией: природа, которая завораживает

Розовое озеро в Крыму: солёное озеро, приобретающее розовый оттенок — источник: гиды по Крыму
2:47
Туризм

Природа продолжает удивлять нас. Иногда кажется, что горы, водопады и леса больше не способны изумить. Однако существует целый ряд явлений, которые нельзя наблюдать без восхищения. Природные чудеса, такие как разноцветные скалы Китая или величественные термальные источники Турции, навсегда западают в память и вдохновляют мечтать о том, чтобы увидеть их своими глазами.

Лёд
Фото: Designed by Freepik by ojosujono96, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лёд

Цветные скалы Чжанъе Данксиа, Китай

В северных предгорьях Циляньшань, недалеко от городка Чжанъе, находится одно из самых ярких природных чудес — разноцветные скалы Данксиа. Эти скалы получили такой необычный цвет благодаря окислению красного песчаника и осадочных пород, образовавшихся еще в Меловом периоде. В результате этого геологического процесса, холмы и утёсы приобрели все оттенки радуги, что делает их по-настоящему волшебным зрелищем.

Термальные источники Памуккале, Турция

Памуккале, расположенный на юго-западе Турции, в провинции Денизли, — это "хлопковый замок" среди выжженной пустыни. Эти белоснежные террасы, образовавшиеся благодаря кальциевым отложениям горячих источников, выглядят как мираж, создавая ощущение чего-то сказочного. Памуккале — одно из самых удивительных мест на Земле, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Розовое озеро Сасык-Сиваш, Крым

Розовое озеро Сасык-Сиваш — крупнейшее солёное озеро Крыма. Это место является настоящим райским уголком для романтиков, особенно в летнее время, когда благодаря цветению водорослей дуналиелла озеро приобретает нежный розовый или ярко-малиновый оттенок. Это зрелище оставляет неизгладимые впечатления.

Бирюзовый лед на Байкале, Россия

Зимой Байкал превращается в царство льда. Здесь морозы и ветры создают причудливые трещины, а ледовые глыбы приобретают бирюзовый цвет, что делает озеро невероятно красивым. Этот ледяной мир выглядит так, будто он сошел с страниц сказки, привлекая своей магической атмосферой.

Солончак Уюни, Боливия

Солончак Уюни в Боливии — это один из самых необычных и завораживающих природных феноменов. В период дождей соляная пустыня превращается в гигантское зеркало, которое отражает небо, стирая границу между землёй и небом. Этот эффект создает впечатление, что вы парите среди облаков. Неудивительно, что Уюни стало одним из самых фотографируемых мест на планете.

Уточнения

Байка́л (бур. Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км².

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Тренер Ольга Дерендеева: три упражнения для осанки укрепляют спину за 2–3 недели
Илорская церковь Святого Георгия в Абхазии: архитектурное чудо XI века — мнение гидов
Камеру у двери можно поставить без согласия соседей — разъяснение юристов
Минприроды РФ разработает программу борьбы с обмелением Каспийского моря
Биолог Т. Алексеева рассказала, какие ягоды полезны для сердца
Рецепт салата с индейкой барбекю и тыквой с соусом барбекю
Цветы к дому Мельниковой на Мойке: исторический особняк привлекает поклонников поэтов
11 форм ожирения: Как генетика меняет подход к лечению и профилактике
Депутат Заварзин объяснил цель круглогодичного призыва в армию
85-летний актёр Кромвелл о переходе в веганство: личное откровение после съёмок Бэйба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.