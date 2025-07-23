Овертуризм в Швейцарии: почему местные жители не рады туристам

В Швейцарии: местные жители жалуются на высокое число туристов в Альпах

2:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Швейцарские Альпы, долгие годы служившие убежищем для богатых и известных, теперь сталкиваются с неожиданным противостоянием. Причем виновниками происходящего называют не только нуворишей, но и "наглых" пеших туристов, заполонивших горные территории. Идея "аутентичного" отдыха, разрекламированная в социальных сетях, превратила регионы, привычно ассоциировавшиеся с уединением и роскошью, в центр массового туризма.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Овертуризм

Откуда растут ноги у овертуризма

"Для туристов нет слишком больших расстояний, чтобы сделать идеальное фото", — жалуются местные жители.

Горные районы, когда-то спокойные и уединенные, теперь переполнены желающими запечатлеть их красоты на фоне уникальных пейзажей. К сожалению, столь массовое вторжение не ограничивается фотографиями: туристы часто оставляют мусор в нетронутых уголках природы, например, у озера на Зееулиальп в Ури. Там за одни выходные могут побывать 150-170 человек, многие из которых разбивают палатки прямо на берегу.

Кто еще виноват в случившемся

Не обошлось и без дешевых авиабилетов от лоукостеров и сервиса аренды жилья через airbnb, который упрощает поиск недорогого размещения. Хотя эта проблема пока не настолько актуальна для Швейцарии, именно эти факторы способствуют все большему числу туристов, которые не всегда заботятся о местной экологии и удобстве.

"Швейцария — это не музей под открытым небом с велосипедами, кемпингами и шумом для всех и каждого", — говорит один из жителей. Он подчеркивает, что полученные от туристов деньги не могут компенсировать ущерб, который они наносят окружающей среде и местным жителям.

Будут ли предприняты меры

Местные власти уже начинают всерьез думать о запретах и мерах по ограничению массового туризма. Это могут быть жесткие ограничения на посещение популярных точек, а также усиленные требования к соблюдению экологических норм. В итоге, Швейцария рискует превратиться в страну с высокими ценами и строгими правилами, что вряд ли будет угождать любителям дешевых поездок. Однако если туристы продолжат "оккупировать" места отдыха состоятельных людей, придется принять меры.

Что можно ожидать от будущего

Не исключено, что в будущем Швейцария станет примером того, как бороться с последствиями овертуризма. Возможно, туристам придется покидать страну, если они не смогут соблюдать ее законы и не проявят должного уважения к природе и жителям. Но будет ли это решением проблемы — покажет время.

Уточнения

Избыточный туризм (англ. overtourism) — ситуация, когда поток туристов превышает возможности туристического объекта.



А́льпы (фр. Alpes, нем. Alpen, итал. Alpi, романш. Alps, словен. Alpe) — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности.

