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Турция заблокировала eSIM: как не остаться без интернета в отпуске

Турция ввела запрет на международные eSIM, виртуальные SIM-карты вне работы
2:38
Туризм

Турция решила ввести неожиданный запрет на электронные SIM-карты (eSIM), которые так полюбились туристам. Это стало настоящим шоком для многих путешественников, особенно для тех, кто уже привык к удобству дешевого интернета через виртуальные SIM-карты. В результате этого решения, туристам, стремящимся к интернет-свободе, предстоит столкнуться с новыми трудностями.

eSIM турция
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
eSIM турция

Что же происходит с eSIM в Турции

Турецкие власти объявили блокировку доступа к восьми международным провайдерам eSIM, включая такие популярные сервисы, как Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM. Теперь путешественникам, особенно из России, будет сложнее подключиться к мобильному интернету с помощью этих сервисов. Причем запрет коснулся не только граждан Турции, но и всех туристов, которые на законных основаниях ожидали спокойно пользоваться этими услугами.

Почему это стало проблемой

eSIM пользуются популярностью среди путешественников, поскольку позволяют сэкономить на дорогом роуминге и избежать необходимости покупать физические SIM-карты в стране пребывания. Эту технологию можно активировать ещё до выезда из страны, что значительно облегчает жизнь туристам. Однако с введением запрета на eSIM в Турции это удобство становится под вопросом.

Как справиться с ситуацией

Не все потеряно! Вот несколько решений, которые помогут вам оставаться на связи:

  1. Проверьте свою eSIM перед поездкой. Если вы уже активировали и оплатили eSIM, убедитесь, что она работает корректно. Лучше заранее протестировать подключение, чтобы избежать неприятных сюрпризов по прибытии в Турцию.
  2. Используйте VPN. Некоторые пользователи утверждают, что через VPN можно обойти блокировку и получить доступ к сайтам, связанным с eSIM. Однако этот способ не всегда работает на 100%, так что не исключены сложности.
  3. Покупка местной SIM-карты. Чтобы избежать возможных неудобств, можно купить физическую SIM-карту или eSIM от местных турецких операторов. Это будет безопасным решением, хотя оно может быть немного дороже.

Что еще нужно знать

Не стоит забывать, что не все российские операторы пострадали от блокировки. Например, операторы вроде МТС, как сообщается, продолжают предоставлять свои услуги в Турции без ограничений. Но и тут стоит проверить актуальность этой информации перед выездом.

Уточнения

VPN (англ. virtual private network — «виртуальная частная сеть») — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети.

Мобильный интернет — технология для подключения к сети Интернет практически из любого места. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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