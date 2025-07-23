Турция заблокировала eSIM: как не остаться без интернета в отпуске

Турция решила ввести неожиданный запрет на электронные SIM-карты (eSIM), которые так полюбились туристам. Это стало настоящим шоком для многих путешественников, особенно для тех, кто уже привык к удобству дешевого интернета через виртуальные SIM-карты. В результате этого решения, туристам, стремящимся к интернет-свободе, предстоит столкнуться с новыми трудностями.
Турецкие власти объявили блокировку доступа к восьми международным провайдерам eSIM, включая такие популярные сервисы, как Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM. Теперь путешественникам, особенно из России, будет сложнее подключиться к мобильному интернету с помощью этих сервисов. Причем запрет коснулся не только граждан Турции, но и всех туристов, которые на законных основаниях ожидали спокойно пользоваться этими услугами.
eSIM пользуются популярностью среди путешественников, поскольку позволяют сэкономить на дорогом роуминге и избежать необходимости покупать физические SIM-карты в стране пребывания. Эту технологию можно активировать ещё до выезда из страны, что значительно облегчает жизнь туристам. Однако с введением запрета на eSIM в Турции это удобство становится под вопросом.
Не все потеряно! Вот несколько решений, которые помогут вам оставаться на связи:
Не стоит забывать, что не все российские операторы пострадали от блокировки. Например, операторы вроде МТС, как сообщается, продолжают предоставлять свои услуги в Турции без ограничений. Но и тут стоит проверить актуальность этой информации перед выездом.
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