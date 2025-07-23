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Анталия в кризисе: как высокие цены и плохая экология изменили туризм

Анталия сталкивается с кризисом в туризме: цены на услуги выросли на 10%
2:06
Туризм

Популярная провинция Анталия, которая долгое время считалась сердцем турецкого туризма, столкнулась с новой волной кризиса, угрожающего её экономике. Несмотря на высокую загрузку отелей в пиковый сезон, рост цен и система "всё включено" стали настоящими проблемами, как для туристов, так и для местных предпринимателей.

Рост цен
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост цен

Цены растут, туристы уходят

Отельеры вынуждены поднимать цены на свои услуги, чтобы справиться с давлением курса валют. "Услуги, которые раньше стоили $100 или 100 евро, сегодня выросли до $110 или 110 евро. Это повышение было сделано для достижения прежнего уровня прибыльности", — отметил президент Ассоциации инвесторов и предпринимателей Билал Кылыклы.

Однако такие изменения, по его мнению, поставили Турцию в невыгодное положение по сравнению с конкурентами — Испанией, Италией и Грецией.

"Мы теряем туристов, которые уезжают в эти страны", — говорит Кылыклы. По его словам, отели Анталии заполняются на 70-80%, но малого бизнеса на этом фоне становится всё труднее выжить.

Система "всё включено" — удар по малому бизнесу

Одной из главных причин кризиса является массовое использование туристами пакетов "всё включено". Гости отелей получают полный спектр услуг, включая бесплатное питание и алкоголь, прямо на территории отеля, что снижает потребность в покупках у местных торговцев. В итоге малый бизнес почти не получает прибыли от туристического потока.

Туристы покидают Турцию из-за санитарных проблем

Помимо экономических трудностей, Анталия столкнулась и с проблемами санитарного характера. Недавние предупреждения о возможных инфекциях, таких как опасные бактерии в море и другие кишечные заболевания, ещё больше отпугивают туристов. Ситуация с пищевыми отравлениями в Турции также продолжает оставаться одной из самых проблемных в мире.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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