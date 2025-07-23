Лихадонисия: Откройте для себя скрытое чудо Греции с пляжами, как на Сейшелах

Если вы увидите фотографии Лихадонисий, не удивляйтесь, что их называют "Сейшельскими островами" Греции. Это не преувеличение, а меткое сравнение. Природная палитра этого места — смесь лазурного моря, золотого песка и густой зелени — способна покорить с первого взгляда.
Этот волшебный архипелаг расположен на севере Эвбеи, там, где воды Эвбейского залива сливаются с Малиакосом.
Ближайшие точки доступа — курортный Камена-Вурла (область Фтиотида) и Лихада (Эвбея). Именно отсюда отправляются катера, которые везут туристов на островки, словно спрятанные от времени.
Эти острова — не только про пляжи. Это место, где можно:
Именно сочетание уединения, природной красоты и относительной доступности делает Лихадонисия настоящей находкой для путешественников.
Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Унитарная, парламентская республика. Подразделяется на 13 периферий. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.