Лихадонисия: Откройте для себя скрытое чудо Греции с пляжами, как на Сейшелах

Идеальный отдых на Лихадонисия: 3 причины, почему это место нужно посетить

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы увидите фотографии Лихадонисий, не удивляйтесь, что их называют "Сейшельскими островами" Греции. Это не преувеличение, а меткое сравнение. Природная палитра этого места — смесь лазурного моря, золотого песка и густой зелени — способна покорить с первого взгляда.

Фото: commons.wikimedia.org by Zigomitros Athanasios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лихадонисия, Греция

Где находятся Лихадонисия?

Этот волшебный архипелаг расположен на севере Эвбеи, там, где воды Эвбейского залива сливаются с Малиакосом.

Ближайшие точки доступа — курортный Камена-Вурла (область Фтиотида) и Лихада (Эвбея). Именно отсюда отправляются катера, которые везут туристов на островки, словно спрятанные от времени.

Вулканический след в Эгейском море

Лихадонисия — результат древней вулканической активности. Это место, где встречаются бирюзовые воды, бархатные пляжи и скалы, поросшие соснами. Архипелаг состоит из нескольких островов, и каждый из них по-своему уникален.

Манолия — самый крупный и благоустроенный. Здесь находится знаменитый пляж с баром у кромки воды.

Круглая (Киклос) — остров с горделивым маяком и остатками монастыря XII века.

Узкие, Порту, Вая, Северный Ветер — другие островки, которые создают удивительную мозаичную картину архипелага.

Почему стоит побывать?

Эти острова — не только про пляжи. Это место, где можно:

Поплавать в прозрачной воде без толп туристов.

Прогуляться вдоль древних руин.

Устроить морскую прогулку между островками, наслаждаясь природой, которую почти не тронула цивилизация.

Именно сочетание уединения, природной красоты и относительной доступности делает Лихадонисия настоящей находкой для путешественников.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Унитарная, парламентская республика. Подразделяется на 13 периферий. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

