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Аэропорты: как их архитектура влияет на наше настроение

6 аэропортов, которые становятся культурными символами: что скрыто за их архитектурой
2:04
Туризм

Когда мы вспоминаем про аэропорты, то в первую очередь думаем о чёткой логистике, расписаниях без задержек и сервисах, облегчающих ожидание. Но редко кто задумывается, как на наше восприятие и настроение влияет сам внешний облик этих пространств. А зря.

Аэропорт
Фото: commons.wikimedia.org by Medvedev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Аэропорт

Аэропорты — больше, чем просто транзит

В отличие от музеев, отелей или театров, архитектура аэропортов долгое время оставалась в тени. Хотя именно они — одни из самых посещаемых мест на планете.

Сегодня всё меняется: терминалы становятся символами культуры и дизайна, а не просто промежуточными точками на маршруте. Свет, воздух, открытые пространства, натуральные материалы и связь с окружающим ландшафтом — всё это начинает играть ключевую роль.

Prix Versailles: архитектурный ренессанс

Яркий пример перемен — международная премия Prix Versailles, проходящая под эгидой ЮНЕСКО. Она ежегодно отмечает объекты, способные объединить эстетику, устойчивость и функциональность.

В 2025 году в список лучших вошли шесть аэропортов, каждый из которых отражает новую философию: сделать пребывание в терминале не просто удобным, но и эстетически приятным.

Это пространства, где каждая деталь — от фасада до света в зале ожидания — продумана, чтобы создать ощущение гармонии и уважения к человеку и среде.

Архитектура с экологичным акцентом

Современные терминалы всё чаще сочетают дизайнерские решения с заботой об экологии. Применяются перерабатываемые материалы, пассивное освещение, зелёные зоны. Аэропорт становится не источником шума и бетона, а частью ландшафта.

Сицилия, например, привлекает не только своими бескрайними видами и вкусами, но и подходом к интеграции инфраструктуры в природную среду. Эстетика здесь — не каприз, а часть философии гостеприимства.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал, один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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