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Забытое искусство: зачем стоит практиковать лесное купание каждому

Спешка здесь неуместна! 5 причин, почему лесное купание стало популярным среди туристов
1:48
Туризм

Метод, известный как "лесное купание", привлекает всеобщее внимание благодаря своей способности снижать кровяное давление, уменьшать уровень стресса и улучшать общее психическое состояние.

Турист
Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Турист

"Лесное купание" — это практика полного погружения в природную среду, особенно в лес, с использованием всех пяти чувств, что коренным образом отличается от обычного посещения леса. В Японии данный терапевтический подход признан эффективным методом профилактики заболеваний.

Синрин-йоку, что дословно переводится как "впитывание лесной атмосферы", подразумевает замедление темпа и полное погружение в окружающую среду, в отличие от активных прогулок или занятий спортом на природе. Участникам предлагается прикасаться к деревьям, вдыхать ароматы земли, слушать шелест листвы и в целом глубоко взаимодействовать с природой. Это скорее состояние души, чем активное действие, поэтому спешка здесь неуместна.

"Лесные купания" возникли в Японии в 1980-х годах в ответ на рост числа заболеваний, связанных со стрессом, в условиях урбанизации общества. Эта практика быстро завоевала популярность в стране и стала стандартным компонентом профилактической медицины, рекомендованным врачами.

Многочисленные исследования, проведенные в Японии и других странах, подтверждают пользу "лесных купаний" для психологического и физического здоровья. Растения выделяют в окружающую среду натуральные масла, фитонциды, для самозащиты. При вдыхании человеком эти вещества активизируют естественные киллеры (NK-клетки), укрепляя иммунную систему, пишет Japan Daily.

Уточнения

Фитонци́ды (от греч. φυτóν — «растение» и лат. caedo — «убиваю») — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших и играющие одну из основных ролей в иммунитете растений и аллелопатии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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