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Виареджо в 2025: почему этот город притягивает инвесторов в недвижимость?

Лучшее соотношение цены и моря: этот город Тосканы растёт в цене, но не теряет доступности
2:26
Туризм

В первой половине 2025 года Виареджо вновь подтвердил свой статус одного из самых желанных прибрежных городов с сертификатом "Голубой флаг". Он стал настоящим магнитом для тех, кто ищет жильё у моря, совмещающее экологичность, доступность и комфортную городскую инфраструктуру.

Виареджо, курорты, аренда
Фото: commons.wikimedia.org by Adriane Rado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виареджо, курорты, аренда

Виареджо — разумная альтернатива элитным курортам

Со средней стоимостью недвижимости в 347 976 евро (на июль 2025 года), Виареджо занимает "золотую середину" между бюджетными направлениями вроде Лечче (220 334 евро) и Ливорно (231 520 евро), и элитными, как Кьявари (396 174 евро) или Венеция (390 577 евро).

При этом по уровню комфорта и предложений город не уступает: здесь есть всё - от оборудованной набережной до близости к таким центрам культуры и природы, как Пиза или природный парк Мильярино-Сан-Россоре.

Какая недвижимость в тренде?

Наиболее востребованный формат — квартиры площадью от 51 до 100 м². Это оптимальный выбор для молодых семей, пар или тех, кто рассматривает инвестиции в краткосрочную аренду. Также интерес вызывает недвижимость стоимостью от 100 000 до 300 000 евро, в зависимости от расположения и видов на море.

Популярностью пользуются не только квартиры, но и отдельные дома и виллы, особенно среди тех, кто планирует переезд или покупку для отдыха.

Город с потенциалом роста

Виареджо выгодно отличается от соседних курортов. Если сравнивать, скажем, с Сорренто (882 167 евро) или Анакапри (почти 1 млн евро), его рынок кажется по-настоящему сбалансированным. Цены здесь выше, чем в Формии или Фано, но при этом дают больше перспектив для роста и доходности от аренды.

Особая привлекательность Виареджо — сочетание морской атмосферы и городской среды: развитая инфраструктура, ухоженные районы и хорошие транспортные связи делают город удобным как для жизни, так и для вложений.

Уточнения

Виаре́джо (итал. Viareggio) — коммуна и морской курорт в итальянской области Тоскана, в провинции Лукка. К числу местных достопримечательностей относятся набережная с ресторанами и барами, бутиками известных марок, фешенебельные отели, многие из которых построены ещё в XIX веке, пешеходные зоны с множеством магазинчиков и сувенирных лавок.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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