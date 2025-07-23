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Брэдфорд: от истории к технологиям — как город меняет свою судьбу

Брэдфорд: Город чудес с многонациональной культурой и уникальной кухней
2:23
Туризм

Всего в получасе езды от Лидса раскинулся Брэдфорд — город, который когда-то прославился как "мировая столица шерсти", а сегодня удивляет не меньше. Его население немного превышает полмиллиона, и он считается одним из самых многонациональных городов Англии: четверть жителей имеют азиатские корни.

Брэдфорд, культура
Фото: commons.wikimedia.org by kirkandmimi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэдфорд, культура

Из прошлого — в будущее

Брэдфорд прошёл путь от средневекового торгового городка до индустриального центра во времена промышленной революции. Сейчас он снова меняется — на этот раз в сторону технологий и финансов.

Центр города формируется вокруг площади Сентенари-сквер и величественного Брэдфордского собора, которому почти тысяча лет. Здесь ощущается особая атмосфера — смесь древней истории и современной энергии.

Музеи, парки и архитектура

Любителям культуры Брэдфорд предлагает немало:

  • Национальный музей науки и медиа — восемь этажей выставок, от фотографии до телетехники.
  • Боллинг-Холл — средневековый особняк с историческими интерьерами.
    Промышленный музей — настоящая машина времени с текстильным оборудованием и ретро-транспортом.
  • Картрайт-Холл — художественная галерея в живописном Листер-парке с коллекцией от старых мастеров до XX века.

Солтер — гордость ЮНЕСКО

Неподалёку от Шипли — викторианская деревня Солтер. Построенная из местного песчаника, она сохранилась с середины XIX века и внесена в список наследия ЮНЕСКО.

Особое внимание привлекает мельница Salt's Mill — когда-то крупнейшее промышленное здание мира, а теперь — культурное пространство с антикварными лавками, кафе, выставками и коллекцией работ Дэвида Хокни, знаменитого художника, родившегося в Брэдфорде.

Кухня и пабы, которые стоит попробовать

Гастрономическая карта города впечатляет: от ливанской кухни в Mezza до индийских вкусов в Mumtaz и уличной еды с коктейлями в Rumshackalack.

Любителям пива точно понравится SALT Beer Factory с террасами и авторским элью. Аутентичные заведения, такие как Flying Duck и Goose Eye, предлагают фирменные сорта и старинную атмосферу настоящего английского паба.

Уточнения

Бра́дфорд (англ. Bradford,) — город в Англии, в графстве Уэст-Йоркшир, и стал муниципальным районом в 1847 году, а городом в 1897 году. После реформы местного самоуправления в 1974 году получил статус сити (Сити-оф-Брадфорд).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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