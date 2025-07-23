Брэдфорд: от истории к технологиям — как город меняет свою судьбу

Всего в получасе езды от Лидса раскинулся Брэдфорд — город, который когда-то прославился как "мировая столица шерсти", а сегодня удивляет не меньше. Его население немного превышает полмиллиона, и он считается одним из самых многонациональных городов Англии: четверть жителей имеют азиатские корни.
Брэдфорд прошёл путь от средневекового торгового городка до индустриального центра во времена промышленной революции. Сейчас он снова меняется — на этот раз в сторону технологий и финансов.
Центр города формируется вокруг площади Сентенари-сквер и величественного Брэдфордского собора, которому почти тысяча лет. Здесь ощущается особая атмосфера — смесь древней истории и современной энергии.
Любителям культуры Брэдфорд предлагает немало:
Неподалёку от Шипли — викторианская деревня Солтер. Построенная из местного песчаника, она сохранилась с середины XIX века и внесена в список наследия ЮНЕСКО.
Особое внимание привлекает мельница Salt's Mill — когда-то крупнейшее промышленное здание мира, а теперь — культурное пространство с антикварными лавками, кафе, выставками и коллекцией работ Дэвида Хокни, знаменитого художника, родившегося в Брэдфорде.
Гастрономическая карта города впечатляет: от ливанской кухни в Mezza до индийских вкусов в Mumtaz и уличной еды с коктейлями в Rumshackalack.
Любителям пива точно понравится SALT Beer Factory с террасами и авторским элью. Аутентичные заведения, такие как Flying Duck и Goose Eye, предлагают фирменные сорта и старинную атмосферу настоящего английского паба.
Бра́дфорд (англ. Bradford,) — город в Англии, в графстве Уэст-Йоркшир, и стал муниципальным районом в 1847 году, а городом в 1897 году. После реформы местного самоуправления в 1974 году получил статус сити (Сити-оф-Брадфорд).
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.