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Секретный уголок Шотландии: как Селлардайк превращает отдых в магию

Топ 5 самых увлекательных мест в Селлардайке для уединенного отдыха
2:32
Туризм

Вы когда-нибудь плавали в морской воде с видом на древние острова, а затем отдыхали в дровяной сауне, наблюдая, как небо окрашивается в розовый? Добро пожаловать в Селлардайк — крошечную шотландскую деревушку на побережье Северного моря, всего в часе езды от Эдинбурга.

природа, Шотландия, приключения
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
природа, Шотландия, приключения

Здесь, в графстве Файф, прошлое и настоящее сливаются в идеальный морской отпуск: коттеджи вдоль главной улицы, рыбные рестораны с ежедневным уловом, традиционные хайлендские игры и… одно очень необычное место.

Приливной бассейн, где живёт история

Селлардайк знаменит своим приливным бассейном — морская вода наполняет его во время приливов, создавая двухметровую глубину и настоящую освежающую ванну.

Это место признано одним из "7 лучших для дикого плавания в Великобритании" по версии National Geographic. Бассейн встроен в волнорез и окружён живописным заливом. Купаться здесь приходят круглый год — спуститься в прохладную воду можно по удобной лестнице. Нырять запрещено, но…

"После этого чувствуешь себя совершенно по-новому", — уверяют местные.

Местные старожилы возвращаются сюда снова и снова — поплескаться, вспомнить юность и, быть может, поностальгировать о днях, когда здесь проходили соревнования и фестивали.

Пар под звёздами

Настоящая жемчужина Селлардайка — прибрежная сауна. Она расположена в переоборудованной дровяной конюшне, с окнами от пола до потолка и видом на сверкающий остров Мэй.

Час в этой парной стоит всего £14,50, но впечатления — на вес золота. Особенно вечером.

"Если вы придёте ближе к закату, вас ждёт небо, окрашенное в бледно-розовые и персиковые оттенки. Это магия", — отмечают жители.

Плавать, кататься, отдыхать

Селлардайк — отличное место и для активного отдыха. Организация East Neuk Outdoors предлагает уроки по гребле на каяке, каноэ и сапборде. Цены — от £25, и занятия подойдут даже для трёхлетних детей. Инструкторы здесь доброжелательные и опытные.

Инфраструктура тоже радует: новая парковка (£1, оплата — в "ящик честности"), туалеты, детская площадка. Всё это создаёт комфортную и при этом душевную атмосферу.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании и граничащая по суше с Англией. Эдинбург — столица Шотландии и второй по размерам город страны после Глазго.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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