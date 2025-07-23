Откройте тайны Харабакоа: почему этот доминиканский уголок завораживает путешественников

Уникальные ритуалы и культура: чем привлекает Харабакоа новых туристов

2:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока Доминиканская Республика прочно ассоциируется с концепцией "солнце и пляж", многие её регионы хранят нераскрытый потенциал — общественный туризм, основанный на культуре, природе и людях.

Фото: https://www.freepik.com Девушка в тропиках

Пример тому — Харабакоа, где усилиями самих жителей удалось создать уникальный туристический продукт. Здесь гостей привлекают не отели, а история, ритуалы, местная еда, танцы, обычаи и особый способ производства продуктов.

Слабые места и вызовы

Несмотря на энтузиазм и богатые ресурсы, путь общественного туризма в стране всё ещё непрост.

"Наши провинции и сельские районы имеют начальные условия для разработки продукта общественного туризма… Но нужно улучшить доступность, безопасность и связь с другими направлениями", — подчёркивает Консультант МОТ по устойчивому туризму Николь Родригес, уроженка Мао Вальверде.

Среди главных проблем она называет:

недостаток знаний и опыта у местных сообществ;

слабую поддержку со стороны муниципальных властей;

отсутствие государственной платформы продвижения;

разобщённость и отсутствие стратегического планирования.

Что может сделать государство?

По мнению Николь, государство должно играть ключевую роль — через регулирование, лицензирование и продвижение.

Важно стандартизировать подход и включить местные инициативы в официальные платформы, продвигающие Доминикану как туристическое направление.

"Крайне важно создать национальную политику, которая устанавливает концепции, критерии и правила… зная, что общественный туризм представляет собой стратегию местного экономического развития", — говорит Николь.

Инвестиции, кадры и признание

Общественным проектам нужны небольшие инвестиции с высокой отдачей, подготовленные технические специалисты и признание на государственном уровне. Сегодня законодательство позволяет создавать лишь кооперативные формы, которые не всегда соответствуют местным реалиям.

"Наше законодательство предусматривает только коллективные общественные предприятия… которые малоизвестны и имеют требования, не соответствующие местным реалиям", — рассказывает Николь.

С 2016 года в северных провинциях Сибао запустили более 40 общественных туристических проектов. По словам Николь, они стали популярны после пандемии, особенно среди местных жителей, диаспоры и иностранных гостей.

Эти инициативы активно продвигаются в соцсетях, а некоторые уже получили огласку благодаря визитам инфлюенсеров и национальных СМИ. Однако начинающим проектам по-прежнему не хватает поддержки.

"Стартап во многом зависит от интереса потребителей, ресурсов и возможностей, которые есть у них на местном уровне", — добавляет она.

Уточнения

Доминика́нская Респу́блика (исп. República Dominicana), — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Западную часть острова (36 % территории) занимает государство Республика Гаити. Столица — Санто-Доминго. Официальный язык — испанский.

