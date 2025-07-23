Откройте тайны Харабакоа: почему этот доминиканский уголок завораживает путешественников

Пока Доминиканская Республика прочно ассоциируется с концепцией "солнце и пляж", многие её регионы хранят нераскрытый потенциал — общественный туризм, основанный на культуре, природе и людях.
Пример тому — Харабакоа, где усилиями самих жителей удалось создать уникальный туристический продукт. Здесь гостей привлекают не отели, а история, ритуалы, местная еда, танцы, обычаи и особый способ производства продуктов.
Несмотря на энтузиазм и богатые ресурсы, путь общественного туризма в стране всё ещё непрост.
"Наши провинции и сельские районы имеют начальные условия для разработки продукта общественного туризма… Но нужно улучшить доступность, безопасность и связь с другими направлениями", — подчёркивает Консультант МОТ по устойчивому туризму Николь Родригес, уроженка Мао Вальверде.
По мнению Николь, государство должно играть ключевую роль — через регулирование, лицензирование и продвижение.
Важно стандартизировать подход и включить местные инициативы в официальные платформы, продвигающие Доминикану как туристическое направление.
"Крайне важно создать национальную политику, которая устанавливает концепции, критерии и правила… зная, что общественный туризм представляет собой стратегию местного экономического развития", — говорит Николь.
Общественным проектам нужны небольшие инвестиции с высокой отдачей, подготовленные технические специалисты и признание на государственном уровне. Сегодня законодательство позволяет создавать лишь кооперативные формы, которые не всегда соответствуют местным реалиям.
"Наше законодательство предусматривает только коллективные общественные предприятия… которые малоизвестны и имеют требования, не соответствующие местным реалиям", — рассказывает Николь.
С 2016 года в северных провинциях Сибао запустили более 40 общественных туристических проектов. По словам Николь, они стали популярны после пандемии, особенно среди местных жителей, диаспоры и иностранных гостей.
Эти инициативы активно продвигаются в соцсетях, а некоторые уже получили огласку благодаря визитам инфлюенсеров и национальных СМИ. Однако начинающим проектам по-прежнему не хватает поддержки.
"Стартап во многом зависит от интереса потребителей, ресурсов и возможностей, которые есть у них на местном уровне", — добавляет она.
Доминика́нская Респу́блика (исп. República Dominicana), — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Западную часть острова (36 % территории) занимает государство Республика Гаити. Столица — Санто-Доминго. Официальный язык — испанский.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.