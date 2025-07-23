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Пляж Доминикус: что скрывает одна из жемчужин Доминиканской Республики

Безлимитное веселье на Карибах: чем заманивает новый курорт
2:47
Туризм

Пляж Доминикус в Байяибе, расположенный на восточном побережье Доминиканской Республики, по праву считается одним из самых живописных и чистых пляжей страны. Его кристально прозрачные и спокойные воды манят туристов со всего мира — как иностранных гостей, так и местных жителей.

Доминиканская Республика
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доминиканская Республика

Кстати, именно Доминикус первым на Карибах получил статус Голубого флага — знак соответствия высочайшим экологическим и управленческим стандартам. И держит планку уже более 20 лет.

Где остановиться: отель без ограничений

Недалеко от пляжа находится курорт Sunscape Dominicus La Romana, открывшийся в декабре 2023 года. Это место стало символом формата "развлечения без границ" — и не только из-за концепции, но и благодаря внимательному подходу к каждому гостю.

"Добро пожаловать домой" — именно с таких слов начинается отдых здесь.

Персонал всегда встречает с улыбкой и создаёт ощущение тепла и комфорта. В отеле не нужно носить браслеты и не требуется предварительное бронирование ресторанов — всё для того, чтобы гости чувствовали себя как дома.

Социальная и экологическая миссия

"Мы постоянно обучаем персонал, ведь стремимся к лучшему сервису. Идём на аудит от Preferred by Nature, это важно для устойчивого развития", — отмечает заместитель директора отеля Фернандо Рамирес.

Также на курорте реализуется программа для молодых людей 18-24 лет, не работающих и не учащихся. С помощью местной НКО их обучают в разных подразделениях отеля, а по завершении они могут присоединиться к команде.

Номера, рестораны и спа

"У нас 854 номера в 15 категориях — есть и семейные, и только для взрослых, и даже с панорамным видом на море или сад", — рассказала менеджер по продажам Доралис Мерседес.

На территории — несколько ресторанов с интернациональной кухней. Один из них расположен прямо на пирсе, где ужины под закат превращаются в настоящее романтическое шоу.

Курорт отлично подходит для свадеб и торжеств — есть залы до 200 человек и живописные локации у воды.

Развлечения для всех

Курорт предлагает вечерние шоу в театре, ночной клуб, спортплощадки, настольные игры, тренажёрный зал, казино, а также просторный спа-комплекс с джакузи и массажами.

Для детей предусмотрены отдельные зоны по возрасту: до 12 и до 17 лет. Есть аквапарк, кино-вечера, пляжные активности и многое другое.

Уточнения

Доминика́нская Респу́блика (исп. República Dominicana,) — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Западную часть острова (36 % территории) занимает государство Республика Гаити. Столица — Санто-Доминго. Официальный язык — испанский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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