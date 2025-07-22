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Туристический бум: 6,2 миллиона путешественников открывают Доминикану в первой половине 2025 года!

6,2 миллиона туристов в Доминикану: секреты популярного направления 2025 года
2:33
Туризм

Почти 6,2 миллиона туристов посетили Доминиканскую Республику за первые шесть месяцев 2025 года — это на 48% больше, чем за аналогичный период в 2019-м. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 15%, а с 2024-м — 3%.

Доминиканская Республика
Фото: commons.wikimedia.org by Danu Widjajanto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Доминиканская Республика

Лидерство страны на туристической арене Карибского бассейна подтверждает и впечатляющий показатель: 95% путешественников планируют вернуться.

Кто прилетает и откуда

Наибольшее число гостей прибывает из США — более 285 тысяч человек в июне. Основные отправные точки — аэропорты Нью-Йорка и Ньюарка, Нью-Джерси.

Следом идут:

  • Доминиканцы, живущие за границей (более 146 000 человек, включая множество молодежи — вероятно, из-за каникул).
  • Канадцы, аргентинцы, колумбийцы, пуэрториканцы.
  • Жители Кубы — их стало вдвое больше по сравнению с прошлым годом.
  • Португальцы — почти аналогичный рост.

Также были зафиксированы стабильные потоки из Великобритании, Чили и Перу. Из Испании в июне прилетели 10 853 человека, из Китая — 7 515 туристов.

Расходы и отдых

Средний турист тратит 172,49 доллара в день, а продолжительность отдыха составляет 7,72 ночи. Примерно 80% туристов селятся в отелях, остальные — в частных апартаментах и через Airbnb.

Морской наплыв: круизы в Доминикану

Морским путём в страну за полгода прибыли 535 судов с 1,6 миллиона пассажиров. Львиная доля — через порт Пуэрто-Плата (334 судна и 1,27 млн человек). Далее по числу лайнеров:

  • Санто-Доминго — 87 судов (30 540 посетителей)
  • Ла Романа
  • Исла-Каталина
  • Кап-Кана
  • Педерналес-Кабо-Рохо — 12 судов и 43 615 пассажиров

Что это значит?

Такие темпы демонстрируют устойчивый туристический бум, а разнообразие стран-отправителей говорит о широкой привлекательности Доминиканы. Ставка на карибский климат, развитую инфраструктуру и хорошее авиасообщение работает.

Уточнения

Доминика́нская Респу́блика (исп. República Dominicana), — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Западную часть острова (36 % территории) занимает государство Республика Гаити. Столица — Санто-Доминго. Официальный язык — испанский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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