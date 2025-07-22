Туристический бум: 6,2 миллиона путешественников открывают Доминикану в первой половине 2025 года!

Почти 6,2 миллиона туристов посетили Доминиканскую Республику за первые шесть месяцев 2025 года — это на 48% больше, чем за аналогичный период в 2019-м. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 15%, а с 2024-м — 3%.
Лидерство страны на туристической арене Карибского бассейна подтверждает и впечатляющий показатель: 95% путешественников планируют вернуться.
Наибольшее число гостей прибывает из США — более 285 тысяч человек в июне. Основные отправные точки — аэропорты Нью-Йорка и Ньюарка, Нью-Джерси.
Следом идут:
Также были зафиксированы стабильные потоки из Великобритании, Чили и Перу. Из Испании в июне прилетели 10 853 человека, из Китая — 7 515 туристов.
Средний турист тратит 172,49 доллара в день, а продолжительность отдыха составляет 7,72 ночи. Примерно 80% туристов селятся в отелях, остальные — в частных апартаментах и через Airbnb.
Морским путём в страну за полгода прибыли 535 судов с 1,6 миллиона пассажиров. Львиная доля — через порт Пуэрто-Плата (334 судна и 1,27 млн человек). Далее по числу лайнеров:
Такие темпы демонстрируют устойчивый туристический бум, а разнообразие стран-отправителей говорит о широкой привлекательности Доминиканы. Ставка на карибский климат, развитую инфраструктуру и хорошее авиасообщение работает.
Доминика́нская Респу́блика (исп. República Dominicana), — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Западную часть острова (36 % территории) занимает государство Республика Гаити. Столица — Санто-Доминго. Официальный язык — испанский.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.