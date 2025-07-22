Туристический бум: 6,2 миллиона путешественников открывают Доминикану в первой половине 2025 года!

6,2 миллиона туристов в Доминикану: секреты популярного направления 2025 года

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почти 6,2 миллиона туристов посетили Доминиканскую Республику за первые шесть месяцев 2025 года — это на 48% больше, чем за аналогичный период в 2019-м. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 15%, а с 2024-м — 3%.

Фото: commons.wikimedia.org by Danu Widjajanto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Доминиканская Республика

Лидерство страны на туристической арене Карибского бассейна подтверждает и впечатляющий показатель: 95% путешественников планируют вернуться.

Кто прилетает и откуда

Наибольшее число гостей прибывает из США — более 285 тысяч человек в июне. Основные отправные точки — аэропорты Нью-Йорка и Ньюарка, Нью-Джерси.

Следом идут:

Доминиканцы, живущие за границей (более 146 000 человек, включая множество молодежи — вероятно, из-за каникул).

Канадцы, аргентинцы, колумбийцы, пуэрториканцы.

Жители Кубы — их стало вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

Португальцы — почти аналогичный рост.

Также были зафиксированы стабильные потоки из Великобритании, Чили и Перу. Из Испании в июне прилетели 10 853 человека, из Китая — 7 515 туристов.

Расходы и отдых

Средний турист тратит 172,49 доллара в день, а продолжительность отдыха составляет 7,72 ночи. Примерно 80% туристов селятся в отелях, остальные — в частных апартаментах и через Airbnb.

Морской наплыв: круизы в Доминикану

Морским путём в страну за полгода прибыли 535 судов с 1,6 миллиона пассажиров. Львиная доля — через порт Пуэрто-Плата (334 судна и 1,27 млн человек). Далее по числу лайнеров:

Санто-Доминго — 87 судов (30 540 посетителей)

Ла Романа

Исла-Каталина

Кап-Кана

Педерналес-Кабо-Рохо — 12 судов и 43 615 пассажиров

Что это значит?

Такие темпы демонстрируют устойчивый туристический бум, а разнообразие стран-отправителей говорит о широкой привлекательности Доминиканы. Ставка на карибский климат, развитую инфраструктуру и хорошее авиасообщение работает.

Уточнения

Доминика́нская Респу́блика (исп. República Dominicana), — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Западную часть острова (36 % территории) занимает государство Республика Гаити. Столица — Санто-Доминго. Официальный язык — испанский.

