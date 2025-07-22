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Громкий разговор в небе: потасовка на рейсе Air Asia потрясла всех

Конфликт на борту: как громкие разговоры стали причиной массовой драки в самолёте
1:16
Туризм

После взлета рейса Air Asia из Куала-Лумпура (Малайзия) в Китай поздним вечером в понедельник произошла крупная потасовка, запечатленная на камеру.

Салон самолета
Фото: flickr.com by eltpics, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Салон самолета

Причиной конфликта стало замечание, сделанное группе женщин за их громкий разговор после приглушения освещения в салоне.

Согласно имеющимся данным, мужчина, сидевший рядом с тремя дамами, попросил их говорить тише. В ответ на это, трио проигнорировало просьбу и продолжило громкую беседу, что вызвало гнев у соседа. Не сдержавшись, пассажир воскликнул:

"Замолчите! Вы что, не понимаете? Я хочу отдохнуть".

На видеозаписи, сделанной одним из пассажиров, видно, как женщина в зеленой одежде перегибается через сиденье и наносит несколько ударов мужчине.

Пострадавший пытался укрыться от ударов под столиком. В дальнейшем, экипаж лайнера предпринял отчаянные попытки разнять дерущихся, в то время как в салоне мигали аварийные огни.

По прибытии рейса в провинцию Сычуань представители власти ожидали для допроса участников инцидента. На данный момент информация об арестах отсутствует, пишет nypost.

Уточнения

Сычуа́нь  — провинция на юге центральной части КНР. Столица и крупнейший город — Чэнду. Согласно переписи 2020 года, в Сычуани проживало 83,674 млн человек.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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