После взлета рейса Air Asia из Куала-Лумпура (Малайзия) в Китай поздним вечером в понедельник произошла крупная потасовка, запечатленная на камеру.
Причиной конфликта стало замечание, сделанное группе женщин за их громкий разговор после приглушения освещения в салоне.
Согласно имеющимся данным, мужчина, сидевший рядом с тремя дамами, попросил их говорить тише. В ответ на это, трио проигнорировало просьбу и продолжило громкую беседу, что вызвало гнев у соседа. Не сдержавшись, пассажир воскликнул:
"Замолчите! Вы что, не понимаете? Я хочу отдохнуть".
На видеозаписи, сделанной одним из пассажиров, видно, как женщина в зеленой одежде перегибается через сиденье и наносит несколько ударов мужчине.
Пострадавший пытался укрыться от ударов под столиком. В дальнейшем, экипаж лайнера предпринял отчаянные попытки разнять дерущихся, в то время как в салоне мигали аварийные огни.
По прибытии рейса в провинцию Сычуань представители власти ожидали для допроса участников инцидента. На данный момент информация об арестах отсутствует, пишет nypost.
Сычуа́нь — провинция на юге центральной части КНР. Столица и крупнейший город — Чэнду. Согласно переписи 2020 года, в Сычуани проживало 83,674 млн человек.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.