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Заброшенные тропы Апуанских Альп: скрытая жемчужина Тосканы, о которой вас никто не предупреждал

Апуанские Альпы: 5 секретов незабываемого путешествия
2:40
Туризм

Тысячи людей стремятся в Доломиты, мечтая о бирюзовом Лаго-ди-Брайес или склонах Валь-Гардены. Но в Италии есть другой горный хребет, где нет туристической суеты, а пейзажи — не хуже. Добро пожаловать в Апуанские Альпы.

Апуанские Альпы
Фото: commons.wikimedia.org by Massimiliano Piazza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Апуанские Альпы

Микеланджело знал, куда ехать

Север Тосканы скрывает настоящую жемчужину — скалистые Апуанские Альпы, поднимающиеся на 6500 футов над уровнем моря. Здесь до сих пор видны карьеры, где Микеланджело выбирал мрамор для своих шедевров. Но это не только земля каменотёсов: вас ждут уютные деревушки, маршруты для треккинга и даже экстремальные виа феррата.

Добраться легко: от Пизы — 90 минут на машине, от Флоренции — около двух с половиной часов. А если вы исследовали Чинкве-Терре, то Апуаны — всего в часе езды через горы.

Пешие маршруты, от которых захватывает дух

Региональный парк Апуанских Альп предлагает более 170 маршрутов, по данным AllTrails. От прогулок до панорамных точек до сложных многодневных походов — каждый найдёт свой ритм.

Самый популярный маршрут ведёт к Монте-Форато, знаменитой каменной арке высотой 80 футов. Длина трека — около 10 км. По пути — горные деревушки, лесные хребты и технические участки, где пригодятся страховочные ремни.

А если хотите подняться на самую высокую точку региона, вам — на Монте-Пизанино (1950 м). Тропа проходит через дубовые леса и старинные мраморные выработки, а сверху открывается вид на массив Рифуджо-Орто-ди-Донна. Самый смелый маршрут проходит по острому гребню — настоящая проверка на выносливость.

Между морем и вершинами

Апуанские Альпы соединяют побережье Лигурийского моря и центр Тосканы, усыпаны живописными поселениями.

Форноволаско — бывший шахтёрский посёлок с ручьями, церквушками и уютной атмосферой. Горфильяно уютно устроился у подножия Монте-Пизанино, недалеко от озера Грамолаццо и велосипедных дорожек. Галликано с его укреплениями и средневековыми храмами возвышается над долиной Серкио.

А на западных склонах — уже морской бриз. Магистраль E80 соединяет городки, где кипит жизнь. Марина-ди-Масса предлагает набережную с кафе и пирсом, а Форте-дей-Марми — элитные бутики и пляжи с белоснежными зонтами.

Уточнения

Микела́нджело Буонарро́ти, (итал. Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti Simoni; 6 марта 1475 г., Капрезе, Флорентийская республика — 18 февраля 1564 г., Рим) — итальянский скульптор, живописец, архитектор , поэт и мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Высокого Возрождения и раннего барокко — именно его считают подлинным «отцом архитектуры римского барокко».

Апуанские Альпы (итал. Alpi Apuane) — горный хребет в Италии, в северной Тоскане. Часть системы Апеннинских гор. Здесь широко распространены карстовые формы рельефа, а также мраморные скалы (знаменитый каррарский мрамор, который считается одним из ценнейших сортов в мире).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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