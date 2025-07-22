Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не олигарх, а перспективный парень: Хилькевич объяснила недоверие родителей к мужу
Кикшеринги зафиксировали 50 тыс. поездок несовершеннолетних на самокатах за год
Учёные зафиксировали химические аномалии в облачном слое Венеры — опубликованы новые результаты
Как вырастить колеус и африканскую фиалку в воде: советы по уходу
Егору Криду на концерте включили фонограмму Тимати
Эксперты отмечают рост интереса к лаконичному маникюру с эффектом розовой воды
Полная и повседневная сервировка стола различаются количеством приборов
Почему полный привод не спасает от заноса — объяснили специалисты
Зачем посыпать соль на угли при барбекю — объяснили повара из Чили и Аргентины

Как правильно спать на вокзале: советы врача для комфортного отдыха

Сон в аэропорту: эти советы помогут уснуть в самых странных местах
2:19
Туризм

Оказались на вокзале или в аэропорту с задержкой рейса и чувствуете, что силы на исходе? Сон в таких местах — не лучшее решение, но иногда без него просто не обойтись. Главное — не навредить себе, пытаясь отдохнуть хоть немного.

путешествия, здоровье, отдых
Фото: Wikimedia Commons by Jean Housen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
путешествия, здоровье, отдых

Начнем с позы

"Давайте начнем с того, что на вокзале спать вообще неправильно, потому что с вокзала надо уезжать. Ну а если уж нужно поспать, то здесь я бы обозначил общие самые подходящие в физиологическом плане позы для организма человека", — советует врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Оптимальные варианты — лёжа на спине или на боку. Эти позиции снижают нагрузку на позвоночник и мышцы, расслабляют шею, улучшают кровообращение, в том числе в области почек.

Однако, по словам специалиста, есть нюанс

"Более предпочтительнее спать на боку. Потому что на спине, если голова лежит достаточно высоко, есть вероятность западания языка и, соответственно, возникновения храпа, что не очень хорошо. Либо отекает слизистая, и тоже может возникнуть храп", — отмечают специалисты.

А если лечь негде?

В условиях, где полежать невозможно, можно использовать так называемую "позу кучера". Это полусидячая поза, в которой руки опираются на ноги, а голова наклоняется вперёд.

"Чтобы принять "позу кучера", нужно предплечья положить на ноги. Таким образом центр тяжести переносится на ноги через руки, голова опускается вниз. Такая поза более устойчива. Но надо помнить, что это не дает полностью расслабить весь организм", — уточнил Кондрахин.

Он также отметил важность смены положения: "Рекомендую ещё делать при возможности повороты, такие перекаты с боку на бок. И голову, конечно, по возможности подпереть".

Что взять с собой

Как сообщает aif.ru, если вы предполагаете возможность задержки рейса или пересадки, позаботьтесь о минимальном наборе для отдыха:

  • тонкий плед или коврик;
  • небольшая подушка;
  • что-нибудь под ноги (валик, сумка).

"Нельзя, чтобы был контакт с полом. Даже небольшой слой ткани способен уберечь от переохлаждения и дискомфорта", — подчёркивает врач.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. До XIX века путешествия были одним из основных источников получения сведений о тех или иных странах, общем характере и очертании поверхности Земли.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Сон в аэропорту: эти советы помогут уснуть в самых странных местах
Учёные зафиксировали химические аномалии в облачном слое Венеры — опубликованы новые результаты
Как вырастить колеус и африканскую фиалку в воде: советы по уходу
Егору Криду на концерте включили фонограмму Тимати
Эксперты отмечают рост интереса к лаконичному маникюру с эффектом розовой воды
Полная и повседневная сервировка стола различаются количеством приборов
Почему полный привод не спасает от заноса — объяснили специалисты
Зачем посыпать соль на угли при барбекю — объяснили повара из Чили и Аргентины
Почему кошки отвлекают хозяев во время работы и разговоров
Фитнес-эксперт перечислил 3 упражнения, которые идеально подойти людям после 60 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.