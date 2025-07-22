Как правильно спать на вокзале: советы врача для комфортного отдыха

Сон в аэропорту: эти советы помогут уснуть в самых странных местах

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оказались на вокзале или в аэропорту с задержкой рейса и чувствуете, что силы на исходе? Сон в таких местах — не лучшее решение, но иногда без него просто не обойтись. Главное — не навредить себе, пытаясь отдохнуть хоть немного.

Фото: Wikimedia Commons by Jean Housen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ путешествия, здоровье, отдых

Начнем с позы

"Давайте начнем с того, что на вокзале спать вообще неправильно, потому что с вокзала надо уезжать. Ну а если уж нужно поспать, то здесь я бы обозначил общие самые подходящие в физиологическом плане позы для организма человека", — советует врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Оптимальные варианты — лёжа на спине или на боку. Эти позиции снижают нагрузку на позвоночник и мышцы, расслабляют шею, улучшают кровообращение, в том числе в области почек.

Однако, по словам специалиста, есть нюанс

"Более предпочтительнее спать на боку. Потому что на спине, если голова лежит достаточно высоко, есть вероятность западания языка и, соответственно, возникновения храпа, что не очень хорошо. Либо отекает слизистая, и тоже может возникнуть храп", — отмечают специалисты.

А если лечь негде?

В условиях, где полежать невозможно, можно использовать так называемую "позу кучера". Это полусидячая поза, в которой руки опираются на ноги, а голова наклоняется вперёд.

"Чтобы принять "позу кучера", нужно предплечья положить на ноги. Таким образом центр тяжести переносится на ноги через руки, голова опускается вниз. Такая поза более устойчива. Но надо помнить, что это не дает полностью расслабить весь организм", — уточнил Кондрахин.

Он также отметил важность смены положения: "Рекомендую ещё делать при возможности повороты, такие перекаты с боку на бок. И голову, конечно, по возможности подпереть".

Что взять с собой

Как сообщает aif.ru, если вы предполагаете возможность задержки рейса или пересадки, позаботьтесь о минимальном наборе для отдыха:

тонкий плед или коврик;

небольшая подушка;

что-нибудь под ноги (валик, сумка).

"Нельзя, чтобы был контакт с полом. Даже небольшой слой ткани способен уберечь от переохлаждения и дискомфорта", — подчёркивает врач.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. До XIX века путешествия были одним из основных источников получения сведений о тех или иных странах, общем характере и очертании поверхности Земли.

