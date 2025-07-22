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Когда высота становится искусством: невероятные водопады, которые сложно найти

Самые зрелищные водопады России: высота, сезонность, маршруты
2:15
Туризм

Водопады всегда были символом мощи природы, которые заставляют нас замирать в восхищении перед их величием. Россия, как и множество других стран, богата такими природными чудесами. Вот некоторые из самых высоких и захватывающих водопадов нашей страны.

Водопад Юнтай Шань, самый высокий водопад в Азии; национальный геопарк, провинция Хэнань
Фото: www.flickr.com by Gary Todd, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водопад Юнтай Шань, самый высокий водопад в Азии; национальный геопарк, провинция Хэнань

Тальниковый водопад, Красноярский край

Тальниковый водопад является самым высоким водопадом в России. Его высота — около 700 метров. Однако увидеть его не всегда удается, так как водопад сезонный. Он активен в период таяния снега и ледников. Летом водопад может пересыхать, а зимой, наоборот, замерзать. Это одно из самых загадочных природных явлений, которые может быть довольно сложно увидеть в его полном великолепии.

Водопад Зейгалан, Северная Осетия

На втором месте по высоте среди водопадов России — Зейгалан. Его высота составляет 648 метров, а вот по объему сбрасываемой воды он занимает первое место. Водопад действует круглогодично, и самая мощная его сила наблюдается весной и летом. Осенью поток воды значительно ослабевает. При этом близко подходить к водопаду опасно, поскольку с высоты, помимо воды, могут падать ледники и камни.

Кинзелюкский водопад, Красноярский край

Кинзелюкский водопад находится на третьем месте по высоте в России, его высота составляет 328 метров. Добраться к нему довольно сложно, так как он расположен в Тофаларском заказнике. Маршрут к водопаду занимает около 140 километров и предполагает пеший поход по сложной горной местности. Лучше всего отправляться туда с гидом или в составе экскурсионной группы.

Водопад Чараур, Дагестан

На четвертом месте — водопад Чараур в Дагестане с высотой около 250 метров. Этот водопад является сезонным, и наибольшую силу он демонстрирует весной и летом во время таяния ледников. Осенью и зимой его поток сильно ослабляется или водопад практически пересыхает.

Уточнения

Водопа́д — отвесно падающий с уступа поток воды в реке, пересекающий речное русло.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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