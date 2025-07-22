Секреты Кореи, которые скрыты от чужих глаз: три места, о которых знают только местные

Парк Хвано в Похане: пешеходная прогулка по 771 ступеньке с видом на город

Есть такие уголки Кореи, которые представляют собой визитные карточки страны, и о которых знает каждый турист. Однако есть и те, которые остаются в тени, но корейцы их обожают, и эти места играют важную роль в их культуре и истории. Вот несколько таких уникальных локаций.

Фото: commons.wikimedia.org by Wpcpey, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Парк Йоидо, Южная Корея

Парк Хвано — космическая прогулка

Если вы хотите получить незабываемые ощущения, обязательно посетите Парк Хвано в Похане. Это место чем-то напоминает американские горки, но для пешеходов. Дорога длиной в 333 метра и 771 ступенька гарантируют вам прилив адреналина, особенно на высоте 25 метров, с которой открывается потрясающий вид на город и пляж. Это место по-настоящему захватывающее и стоит приложенных усилий. В 2022 году парк удостоился Президентской премии, заняв первое место на премии "2022 Великая премия Культурного Пространства Кореи".

Библиотека ЧонУн — идеальное место для чтения

В Сеуле находится не только знаменитый дворцовый комплекс Кёнбоккун, но и одна удивительная библиотека, о которой стоит узнать. Библиотека ЧонУн расположена в живописной местности, окруженной природой и водопадом, что делает её идеальной для чтения в тишине. Особенно привлекает внимание то, что черепица, использованная в строительстве, была собрана вручную со старых зданий, что добавляет исторической ценности. Здесь вы сможете насладиться не только книгами, но и чашечкой кофе, погружаясь в спокойную атмосферу этого места.

Нефтепарк Мапо — творческое восстановление

Еще одно необычное место Кореи — Нефтепарк Мапо, который является символом преобразования промышленной зоны в культурное пространство. Этот парк был создан на базе старых нефтяных резервуаров, использовавшихся на протяжении 41 года. Сегодня один из резервуаров функционирует как информационный центр, а другие служат холстами для культурных мероприятий. Парк является отличным примером того, как старые индустриальные объекты могут быть превращены в места для творчества и культурного обмена.

Уточнения

Черепи́ца — кровельный штучный материал.

