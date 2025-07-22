Где-то между лесом и легендой: место, где можно пожить как викинг… но с уютом XXI века

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Что посмотреть в Карелии: Рускеала, Кижи, Кинерма и Ладожские шхеры
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Туризм

Карелия — одно из самых популярных направлений для туристов, особенно для тех, кто предпочитает короткие поездки. Здесь удивительная природа, самобытная культура и уникальные развлечения, которые привлекают путешественников со всей России.

Покрытый туманом лес и одинокий дом в Швеции
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покрытый туманом лес и одинокий дом в Швеции

Природа и культура Карелии

Карелия привлекает не только своей природной красотой, но и богатой культурой. В этом регионе можно познакомиться с традициями и обычаями местных народов. В Киндасово учат играть на старинных музыкальных инструментах, таких как пастушьи рожки и кантеле. Кинерма, которая входит в ассоциацию "Самые красивые деревни России", дает представление о жизни коренного народа. В Рубчойле гостям покажут дома XVIII века и угостят национальными блюдами.

Кроме того, 20 апреля здесь традиционно отмечают День карельской и вепсской письменности, проводя диктант и культурные мероприятия.

Почему Карелия лучше Скандинавии

Многие туристы, побывавшие в Карелии, уверены, что этот регион не уступает Скандинавии по красоте и привлекательности. В последние годы Карелия привлекает все больше путешественников, восхищенных её нетронутыми лесами, озерами и шхерами. Этот уголок России стал популярным среди тех, кто ищет природные красоты и уникальные возможности для активного отдыха. Регион также привлекает своей доступностью и близостью к Санкт-Петербургу — всего 4-5 часов на автобусе или поезде, и вы окажетесь в настоящем Русском Севере.

Активный отдых и альтернативы морю

Моря в Карелии нет, но зато здесь более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек. В хорошую погоду можно не только купаться, но и заниматься активными видами отдыха. Например, сапсерфинг стал невероятно популярным. Путевки на сапборде по Ладожским шхерам с прогулкой по острову — это незабываемое приключение. Также туристы могут насладиться сплавами по реке Шуе, джиппингом и трекингом с хаски.

Гастрономический туризм

Карелия активно развивает гастрономический туризм. Одним из самых известных карельских блюд являются калитки — открытые пирожки с разнообразными начинками. Также гостям предложат мастер-классы по приготовлению ухи лохикейто и рыбы, запеченной на бревне. Для любителей уникальных напитков — иван-чай с сосновыми шишками, брусникой и карамелизированный ягель.

Природные и культурные сокровища Карелии: что стоит увидеть

Карелия славится своими природными и культурными памятниками, которые привлекают туристов со всего мира. Здесь можно увидеть не только исторические объекты, но и уникальные природные ландшафты.

  • Горный парк "Рускеала" — уникальный природный объект, расположенный на месте мраморного карьера. Здесь вы найдете кристально чистую воду и захватывающие виды. В Сортавале также ходит ретропоезд, который доставит вас прямо в парк.

  • Кижи — знаменитый архитектурный ансамбль на острове в Онежском озере, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место поражает уникальными деревянными церквями и другими историческими памятниками архитектуры.

Уточнения

Шхе́ры (швед. skär, др.-сканд. sker - утёс, скала в море) — архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов, разделённых узкими проливами и покрывающих значительную часть прибрежной морской полосы, окаймляя берега шхерного и фьордового типа.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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