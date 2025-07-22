История в двух часах от столицы: где гулял Николай II и завтракают современные туристы

Что посмотреть в Твери за один день: путевой дворец, набережная и центр города

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне все чаще отправляются в краткосрочные поездки, и Тверь становится отличным выбором для недолгого визита. Всего два часа на "Ласточке" — и вы уже в городе, где можно насладиться историей, культурой и природой.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Pesterev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тверь

Экспонаты на вокзале

Прибыв в Тверь, не спешите покидать вокзал. Здесь расположены императорские комнаты, где останавливались такие великие личности, как Николай I и Николай II. В отреставрированных залах сохранились оригинальные элементы интерьера, такие как камины и люстры с гербами.

Прогулки по центру города

Главные достопримечательности Твери сосредоточены в центре. На такси вы быстро доберетесь до Трехсвятской — главной пешеходной улицы города. Здесь множество кафе и ресторанов, а также памятник Михаилу Кругу, где можно сделать памятное фото с сидящим на лавке певцом.

Набережная и Императорский путевой дворец

Не забудьте прогуляться по набережной и посетить Императорский путевой дворец на Соборной площади. Этот исторический дворец был любимым местом отдыха царской семьи в XVIII-XIX веках. Сегодня здесь работает картинная галерея с работами известных художников, а также можно полюбоваться интерьером и мебелью тех времен.

Природа и культура

Пройдя через Дворцовый сад, вы окажетесь на набережной Михаила Ярославича, откуда открывается потрясающий вид на Староволжский мост. Это место — идеальное для отдыха и спокойных прогулок. На другом берегу, на набережной Афанасия Никитина, находится памятник тверскому купцу и смотровая площадка с видом на реку. Рядом расположены Свято-Екатерининский женский монастырь и Музей тверского быта, посвященный купеческой жизни.

Уточнения

Путевой дворец — здание для отдыха знатных особ во время длительной дороги.

