История в двух часах от столицы: где гулял Николай II и завтракают современные туристы

Россияне все чаще отправляются в краткосрочные поездки, и Тверь становится отличным выбором для недолгого визита. Всего два часа на "Ласточке" — и вы уже в городе, где можно насладиться историей, культурой и природой.
Прибыв в Тверь, не спешите покидать вокзал. Здесь расположены императорские комнаты, где останавливались такие великие личности, как Николай I и Николай II. В отреставрированных залах сохранились оригинальные элементы интерьера, такие как камины и люстры с гербами.
Главные достопримечательности Твери сосредоточены в центре. На такси вы быстро доберетесь до Трехсвятской — главной пешеходной улицы города. Здесь множество кафе и ресторанов, а также памятник Михаилу Кругу, где можно сделать памятное фото с сидящим на лавке певцом.
Не забудьте прогуляться по набережной и посетить Императорский путевой дворец на Соборной площади. Этот исторический дворец был любимым местом отдыха царской семьи в XVIII-XIX веках. Сегодня здесь работает картинная галерея с работами известных художников, а также можно полюбоваться интерьером и мебелью тех времен.
Пройдя через Дворцовый сад, вы окажетесь на набережной Михаила Ярославича, откуда открывается потрясающий вид на Староволжский мост. Это место — идеальное для отдыха и спокойных прогулок. На другом берегу, на набережной Афанасия Никитина, находится памятник тверскому купцу и смотровая площадка с видом на реку. Рядом расположены Свято-Екатерининский женский монастырь и Музей тверского быта, посвященный купеческой жизни.
Путевой дворец — здание для отдыха знатных особ во время длительной дороги.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.