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Анталия бьёт рекорды, но тонет: в чём настоящий кризис на турецком побережье

Ассоциация предпринимателей Анталии сообщила о снижении прибыли отелей
2:57
Туризм

19 июля — исторический день для Анталии: 102 тысячи иностранных туристов за сутки. Официальная Турция празднует рекорд, публикует отчёты и делится успехами.

Ухудшение условий
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ухудшение условий

"Анталья не может насытиться рекордами в июле!", — заявил с гордостью министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой .

Но если заглянуть за фасад официальной статистики, картина становится совсем иной. Туризм в Анталье — как айсберг: на поверхности блестит, а внизу трещит по швам.

Больше туристов — меньше прибыли

С одной стороны — впечатляющие цифры: с января по 19 июля в Анталию прибыло почти 7,9 миллиона иностранных гостей. С другой — местный турбизнес бьёт тревогу.

Представитель Ассоциации инвесторов и предпринимателей Анталии.

"Многие гостиничные операторы отвечают на вопросы о заполняемости отелей громогласным "Всё отлично, всё отлично”. Тем временем, жалобы на чрезмерный рост цен в сочетании с растущей заполняемостью растут", — говорит прямо.

Курс валют душит туризм

В чём же проблема? Ответ — в курсе валют и завышенных ценах. Чтобы покрыть издержки и сохранить хотя бы видимость прибыли, отели вынуждены повышать стоимость размещения. Но это оборачивается оттоком туристов в пользу более доступных стран, вроде Испании, Италии и Греции.

"Логика туристического сектора такова: в предыдущие годы он генерировал значительную прибыль благодаря доходам в долларах и евро. Однако недавнее давление на обменный курс сделало невозможным поддержание цен", — объясняет Кылыджи.

Например, если раньше услуга стоила 100 долларов, теперь она — 110. А за 100 евро — 110 евро. Но при этом конкуренты в Европе не спешат так поднимать цены.

Всё включено — и всё закрыто

Есть и другая сторона медали. Даже те туристы, которые приезжают, не тратят деньги на месте. Всё благодаря популярной системе "всё включено". Люди едят, пьют и развлекаются исключительно в пределах отелей.

"Заполняемость отелей сегодня составляет, пожалуй, от 70 до 80%. Однако вам нужно спросить владельцев магазинов внутри; их положение, к сожалению, плачевное", — делится эксперт.

Уличные торговцы, сувенирные лавки, даже рестораны вне отелей — всё это остаётся без выручки. Туристы экономят, а малый бизнес задыхается.

Красивые цифры и горькая реальность

В итоге, на бумаге — рост и рекорды. А на деле — рынок, у которого подкашиваются ноги. Анталия парадоксально переживает одновременно и пик, и кризис: туристов много, а денег — всё меньше.

Уточнения

Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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