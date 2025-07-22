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Этот аэропорт признали лучшим в мире — и он тесно связан с Россией

Аэропорт iGA в Стамбуле стал лидером мирового рейтинга по комфорту
4:15
Туризм

Как вы думаете, может ли аэропорт быть интересным сам по себе, а не только как точка вылета? Ответ "да", если речь идёт о международном аэропорте Стамбула iGA, который в 2025 году вновь признан лучшим в мире по версии читателей Travel + Leisure.

Аэропорт
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Аэропорт

Почти идеальный: 98,57 баллов из 100

По результатам премии World's Best Awards, Istanbul Grand Airport (iGA) получил впечатляющую оценку — 98,57 балла из 100 возможных. Гости отметили продуманность инфраструктуры, уровень сервиса и общее впечатление от пребывания в терминалах.

Аэропорт стал не просто транспортным узлом, а настоящим лайфстайл-пространством. И особенно это важно для россиян — именно здесь проходят большинство удобных пересадок на пути в Европу и США.

Необычные факты и инженерные рекорды

iGA открылся в 2018 году и сразу заявил о себе как о технологическом прорыве. Это первый аэропорт в Европе с системой тройной взлётно-посадочной полосы, что позволяет одновременно принимать или отправлять три самолёта. В результате — увеличенная пропускная способность до 148 операций в час.

Досуг, комфорт и даже терапия

Ожидание рейса здесь может быть удовольствием — и не только для пассажиров бизнес-класса. Вот лишь часть того, что ждёт путешественников:

  • Капсулы для сна — 44 отдельных кабины, где можно поспать перед вылетом. Цена — от 7 до 17 евро в час. Есть и капсулы для работы с видеосвязью.
  • Молодёжная зона (15-30 лет) — PlayStation, музыка, снеки и бесплатный Wi-Fi на 4 часа.
  • Спа-центр — массажи и оздоровительные процедуры прямо в аэропорту.
  • Терапевтическая собака Куки — с ней можно поиграть, если тревожно или одиноко.

Культура в воздухе

Для тех, кто ищет более спокойное занятие, в аэропорту работает музей с 316 произведениями искусства. Можно заглянуть и в аэропортовую библиотеку (около 2 000 книг), или просто устроиться в одной из зон с телевизором.

Также к услугам гостей:

  • душевые кабины;
  • детские игровые площадки с качелями и горками;
  • магазины, кафе и рестораны на любой бюджет;
  • две открытые террасы — для тех, кто соскучился по свежему воздуху.

Прямая цитата: гордость, сервис и миссия

"Для нас особенно значимо, что турецкая культура, известная своим гостеприимством, изысканностью и сервисом, превосходящим мировые стандарты, выделяется через наш аэропорт. При этом мы очень гордимся тем, что представляем не только iGA, но и Стамбул, а также богатое культурное наследие нашей страны на международной арене, способствуя повышению её ценности как бренда", — заявил Гёкхан Шенгюль, глава по корпоративным коммуникациям аэропорта.

Удобство и масштаб

Istanbul iGA расположен в европейской части города, в 35 км от центра, и был открыт 29 октября 2018 года. Это третий аэропорт Стамбула, построенный на замену перегруженным имени Ататюрка и Сабихи Гёкчен.

С момента запуска он обслуживает как внутренние, так и международные рейсы, предлагая более 350 направлений и ежегодную пропускную способность до 150 млн пассажиров (план расширения — до 200 млн).

Не все аэропорты одинаковы

На контрасте с iGA, один из аэропортов в Северной Африке, несмотря на растущую популярность региона среди россиян, оставил у туристов крайне негативные впечатления. "Все наглые, грубые и неприветливые", — так описывают персонал воздушной гавани, название которой пока не раскрывается. Прямые рейсы в этот регион были запущены в прошлом году, но восторгом от сервиса это не обернулось.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — "воздух" и лат. portus — "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ], ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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