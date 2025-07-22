Этот аэропорт признали лучшим в мире — и он тесно связан с Россией

Как вы думаете, может ли аэропорт быть интересным сам по себе, а не только как точка вылета? Ответ "да", если речь идёт о международном аэропорте Стамбула iGA, который в 2025 году вновь признан лучшим в мире по версии читателей Travel + Leisure.
По результатам премии World's Best Awards, Istanbul Grand Airport (iGA) получил впечатляющую оценку — 98,57 балла из 100 возможных. Гости отметили продуманность инфраструктуры, уровень сервиса и общее впечатление от пребывания в терминалах.
Аэропорт стал не просто транспортным узлом, а настоящим лайфстайл-пространством. И особенно это важно для россиян — именно здесь проходят большинство удобных пересадок на пути в Европу и США.
iGA открылся в 2018 году и сразу заявил о себе как о технологическом прорыве. Это первый аэропорт в Европе с системой тройной взлётно-посадочной полосы, что позволяет одновременно принимать или отправлять три самолёта. В результате — увеличенная пропускная способность до 148 операций в час.
Ожидание рейса здесь может быть удовольствием — и не только для пассажиров бизнес-класса. Вот лишь часть того, что ждёт путешественников:
Для тех, кто ищет более спокойное занятие, в аэропорту работает музей с 316 произведениями искусства. Можно заглянуть и в аэропортовую библиотеку (около 2 000 книг), или просто устроиться в одной из зон с телевизором.
"Для нас особенно значимо, что турецкая культура, известная своим гостеприимством, изысканностью и сервисом, превосходящим мировые стандарты, выделяется через наш аэропорт. При этом мы очень гордимся тем, что представляем не только iGA, но и Стамбул, а также богатое культурное наследие нашей страны на международной арене, способствуя повышению её ценности как бренда", — заявил Гёкхан Шенгюль, глава по корпоративным коммуникациям аэропорта.
Istanbul iGA расположен в европейской части города, в 35 км от центра, и был открыт 29 октября 2018 года. Это третий аэропорт Стамбула, построенный на замену перегруженным имени Ататюрка и Сабихи Гёкчен.
С момента запуска он обслуживает как внутренние, так и международные рейсы, предлагая более 350 направлений и ежегодную пропускную способность до 150 млн пассажиров (план расширения — до 200 млн).
На контрасте с iGA, один из аэропортов в Северной Африке, несмотря на растущую популярность региона среди россиян, оставил у туристов крайне негативные впечатления. "Все наглые, грубые и неприветливые", — так описывают персонал воздушной гавани, название которой пока не раскрывается. Прямые рейсы в этот регион были запущены в прошлом году, но восторгом от сервиса это не обернулось.
Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — "воздух" и лат. portus — "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.
Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ], ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.