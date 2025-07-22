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Туризм в Германии трещит по швам — отпуск в 2025 оказался под угрозой

Число бронирований туров в Турцию из Германии снизилось на 5% в 2025 году
3:59
Туризм

В июле 2025-го крупные туроператоры Германии заговорили вслух о тревожных тенденциях. На фоне общего спада интереса к отдыху за рубежом многие страны, включая любимую Турцию, были вынуждены пойти на крайние меры — туры начали распродавать с гигантскими скидками. До -50%! Казалось бы, турист должен радоваться, но на деле это скорее крик отчаяния, чем праздничный звон.

Нововведения
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нововведения

Поздний старт и тревожная статистика

Продажи путёвок в этом сезоне стартовали поздно. Летние распродажи туров последней минуты начались с ощутимым запозданием. Да, они действительно оказались выгодными — скидки доходят до половины стоимости тура. Однако даже Турция, всегда популярная у немцев, недосчиталась 5% бронирований по сравнению с прошлым годом.

"За последние две недели у нас было значительно больше бронирований, поскольку туристические направления наконец-то проснулись и начали предлагать привлекательные предложения", — отметил генеральный директор Schmetterling International Омер Караджа.

Но прозрение пришло поздно: если в прошлом сезоне цены начали снижаться ещё весной, то в 2025-м только в июне некоторые отели немного уступили. Основная волна выгодных предложений пошла лишь с начала июля.

Турист теряется: даже Египет — "не по карману"

Проблема в том, что даже значительные скидки не компенсируют общее ощущение финансовой нестабильности. Цены на отдых в Турции, Египте и даже более бюджетных странах Европы отпугивают жителей Центральной Европы. Многие попросту не решаются бронировать, даже имея желание отдохнуть.

В Греции и Испании дела обстоят лучше — свободных мест меньше, чем в Турции, но спрос сохраняется. Это демонстрирует, что дело не только в ценах, но и в доверии туристов к стабильности.

Кто выигрывает от скидок — и почему это плохо

Ситуация парадоксальна. Те, кто бронирует в последний момент, действительно получают выгодные предложения, зачастую лучше, чем при раннем бронировании. Но это создаёт новую проблему: подрывается доверие к ранним акциям.

"Скидки на горящие туры составляют от 40 до 50%", — говорят эксперты. И это возмущает тех, кто купил тур заранее, переплатив.

Такой дисбаланс влияет на стратегию будущих продаж — туристы начинают откладывать бронирование, ожидая лучших условий, что замедляет работу агентств.

Общая картина: бронирований меньше, спасают круизы

Несмотря на активизацию в июле, туристические агентства Германии фиксируют спад продаж в первой половине года. За период с января по июнь оборот сократился на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Но если бы не круизы — падение было бы заметно сильнее. Продажи морских путешествий остаются стабильными и даже растут. В то же время авиабилеты теряют позиции — снижение на 3,5%.

Бронирования на поездки до конца октября также падают: в июне их было на 8,1% меньше, чем год назад. Общий объём заказов на этот период просел на 0,3%.

Что дальше

Сезон 2025 года демонстрирует явную неустойчивость в отрасли. С одной стороны — привлекательные предложения и "распродажи отпусков". С другой — общая нерешительность путешественников, боязнь нестабильности и ощущение, что даже со скидкой отдых стал "роскошью".

Если ситуация не изменится, туризм в Германии рискует столкнуться с более серьёзным кризисом уже в следующем году.

Уточнения

Путёвка  туристический документ.

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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