72-летний эксперт раскрывает секрет мгновенного перевода, меняющего путешествия

Изучаем мир без языковых барьеров: мнение Квона Пинг Хо

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Квон Пинг Хо, 72-летний ветеран индустрии гостеприимства с более чем 30-летним стажем, утверждает, что программное обеспечение для мгновенного перевода стал настоящим прорывом в сфере туризма.

Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Экскурсия

Основатель Banyan Group, открывший свой первый курорт в 1994 году на заброшенном оловянном руднике в Таиланде, считает, что машинный перевод способен произвести революцию в путешествиях.

Представьте себе непринужденную беседу в маленьком баре на японском полуострове Ното, где шеф-повар мгновенно и безупречно переводит. По мнению Хо, такие простые разговоры способны "значительно расширить границы путешествий", пишет Business Insider.

Он отмечает, что языковой барьер является серьезным препятствием для многих путешественников. Групповые туристы всегда могут воспользоваться услугами гида, владеющего нужным языком, самостоятельные путешественники часто сталкиваются с трудностями в общении с местными жителями. Программное обеспечение для мгновенного перевода, по мнению Хо, позволит путешественникам уверенно отправляться в самые отдаленные уголки мира, даже не зная местного языка.

Подобные технологии дадут людям возможность исследовать места, куда они раньше не решались поехать, и чувствовать себя комфортно даже в самой отдаленной деревне.

Уточнения

Языковой барьер — фраза, использующаяся в переносном значении и обозначающая сложности в коммуникации людей, связанные с принадлежностью говорящих к разным языковым группам.



