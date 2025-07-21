Секрет уровня выживания: как подготовиться к языковому путешествию за границу

Достигайте уровня выживания за границей: улучшите разговорный язык

3:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед любой поездкой за границу стремитесь к так называемому "уровню выживания" в языке. Это значит, что следует отбросить страх ошибок и не зацикливаться на идеальной грамматике, утверждает Томас Зауэр из Национального центра иностранных языков при Мэрилендском университете.

Фото: Openverse by polandeze, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Общение

На этом этапе путешественники способны устанавливать контакт и общаться довольно успешно. По его словам, это напоминает речь маленьких детей, но остается понятной.

Брэндон Шоу, совладелец компании the Tour Guy, специализирующейся на турах по Европе и Северной Америке, считает, что для достижения "уровня выживания" важно сосредоточиться на основных глаголах ("идти", "видеть", "есть", "пить", "иметь", "делать", "быть") и базовом словарном запасе, связанном с вашими интересами в конкретной поездке.

"На этой основе можно построить множество предложений", — отмечает Шоу.

Освоить необходимый минимум за один день невозможно. Чтобы выйти за рамки шаблонных фраз туриста, таких как "Где туалет?" или "Чек, пожалуйста", потребуется от одного до трех месяцев ежедневных занятий, хотя каждый учится по-своему. Как и в спорте, результат зависит от вложенных усилий. Главное — найти подход, который подходит именно вам.

Приложения — отличный старт. Эксперт по изучению языков Эстер Гутьеррес Эухенио рекомендует попробовать несколько приложений, например Babbel. Важно начать заниматься и практиковаться регулярно, так как более короткие, но частые занятия эффективнее длительных и редких.

"Изучение языка требует времени и усилий, поэтому важно найти то, что вам нравится", — добавляет она.

Эухенио советует использовать системы интервального повторения — научно обоснованный метод, при котором материал повторяется с увеличивающимися интервалами.

Некоторые приложения, такие как Duolingo, используют интервальное повторение, но не всегда предоставляют аутентичный культурный контекст, важный для интуитивного обучения, отмечает Зауэр.

Эухенио рассказала, что некоторые ее клиенты успешно практикуются с чат-ботами с искусственным интеллектом. Google выпустила Little Language Lessons — бесплатный интерактивный инструмент, использующий искусственный интеллект.

Зауэр считает, что общение с другим человеком ускоряет прогресс. Приложения, такие как HelloTalk или Tandem, помогут найти собеседника.

Для развлечения смотрите фильмы и сериалы на иностранном языке с английскими субтитрами или слушайте музыку, следя за текстом песен.

Если приложения не подходят, рассмотрите традиционные методы: очные занятия, языковые группы, занятия с носителем языка, книги, аудиокурсы или карточки, пишет nytimes.

Не бойтесь говорить на изучаемом языке, даже если делаете ошибки, советует Массимо Маккиавелло из Posta. Не стесняйтесь просить помощи с произношением или подбором слов, а также просить говорить медленнее.

"Вам не нужны тысячи слов, а нужны правильные слова и уверенность в их использовании", — говорит эксперт.

Уточнения

Gemini («Дже́мини» с англ. — «близнецы», ранее — Bard) — чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией Google на основе языковой модели LaMDA.



