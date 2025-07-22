Дикая природа Малави: это сафари вы не забудете — и вот почему

Африка веками страдала от браконьерства, и Малави — не исключение. В 1980-90-х её заповедники опустели, а дикая природа была на грани исчезновения. Но сегодня страна вновь оживает — и привлекает путешественников, ищущих нечто особенное вдали от массового туризма.
Малави называют "тёплым сердцем Африки" — и дело не только в климате, а в людях. Здесь вас встретят с тёплой улыбкой, будь то в столице Лилонгве или в глубинке.
И хотя у страны не всегда были ресурсы, чтобы защитить свои земли, сотрудничество с организациями вроде African Parks и участие местных сообществ помогли перезапустить природоохранные программы.
Благодаря усилиям по восстановлению природы, в национальный парк Ливонде в 2017 году вернулись гепарды, а в 2018 — львы. В заповеднике Маджете появились жирафы и снова начали обитать гепарды.
Эти территории, когда-то почти безжизненные, сегодня стали домом для слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов.
Малави по размеру сопоставима с Пенсильванией, но вмещает девять охраняемых территорий: пять парков и четыре заповедника. Здесь живут более 22 миллионов человек, говорят на английском, чичева и чева, а также охраняют одно из крупнейших озёр планеты — озеро Малави.
Лучшее время для сафари — с мая по октябрь, когда в Малави сухой сезон, меньше насекомых и выше шансы увидеть животных. В стране два международных аэропорта — в Лилонгве и Блантайре.
Малави — это не только сафари, это история возвращения. От безмолвных пустых ландшафтов до кипящей жизнью саванны — страна не просто вернула себе природу, но сделала это с уважением и любовью. И теперь вы можете стать частью этого удивительного процесса.
Респу́блика Мала́ви (англ. Republic of Malawi; до 1964 года Нья́саленд, англ. Nyasaland) — государство в регионе Южная Африка (согласно иным классификациям, в регионе Восточная Африка или в Юго-Восточной Африке). Официальный язык — английский. Национальный язык — чичева (чиньянджа), им владеет 57 % населения.
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