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Дикая природа Малави: это сафари вы не забудете — и вот почему

Возвращение "большой пятёрки": где в Африке возродилась дикая природа
3:08
Туризм

Африка веками страдала от браконьерства, и Малави — не исключение. В 1980-90-х её заповедники опустели, а дикая природа была на грани исчезновения. Но сегодня страна вновь оживает — и привлекает путешественников, ищущих нечто особенное вдали от массового туризма.

Малави, сафари
Фото: commons.wikimedia.org by Joachim Huber from Switzerland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Малави, сафари

Малави называют "тёплым сердцем Африки" — и дело не только в климате, а в людях. Здесь вас встретят с тёплой улыбкой, будь то в столице Лилонгве или в глубинке.

И хотя у страны не всегда были ресурсы, чтобы защитить свои земли, сотрудничество с организациями вроде African Parks и участие местных сообществ помогли перезапустить природоохранные программы.

Возвращение "большой пятёрки"

Благодаря усилиям по восстановлению природы, в национальный парк Ливонде в 2017 году вернулись гепарды, а в 2018 — львы. В заповеднике Маджете появились жирафы и снова начали обитать гепарды.

Эти территории, когда-то почти безжизненные, сегодня стали домом для слонов, носорогов, буйволов, львов и леопардов.

Малави по размеру сопоставима с Пенсильванией, но вмещает девять охраняемых территорий: пять парков и четыре заповедника. Здесь живут более 22 миллионов человек, говорят на английском, чичева и чева, а также охраняют одно из крупнейших озёр планеты — озеро Малави.

Лучшие места для сафари

  • Нхотакота — старейший и самый большой заповедник страны. Всего в трёх часах езды от Лилонгве вы найдёте леса, горы, более 500 слонов и 2000 других животных.
  • Ливонде — парк с речным и классическим сафари. Здесь течёт река Шир, а вдоль её берегов можно встретить бегемотов, слонов, зебр, леопардов и чёрных носорогов.
  • Маджете — суровый и живописный заповедник, идеальный для пеших маршрутов. В шести часах от Лилонгве и всего в двух от Блантайра он предлагает один из лучших шансов увидеть всю "большую пятёрку".

Когда и как ехать

Лучшее время для сафари — с мая по октябрь, когда в Малави сухой сезон, меньше насекомых и выше шансы увидеть животных. В стране два международных аэропорта — в Лилонгве и Блантайре.

Что взять с собой

  • лёгкая и закрытая одежда (длинные рукава и штанины)
  • удобная обувь
  • головной убор, очки и солнцезащитный крем
  • куртка для прохладных ночей
  • бинокль, фотоаппарат, книга, наушники
  • средство от комаров, антисептик, многоразовая бутылка для воды с фильтром

Почему стоит выбрать Малави

Малави — это не только сафари, это история возвращения. От безмолвных пустых ландшафтов до кипящей жизнью саванны — страна не просто вернула себе природу, но сделала это с уважением и любовью. И теперь вы можете стать частью этого удивительного процесса.

Уточнения

Респу́блика Мала́ви (англ. Republic of Malawi; до 1964 года Нья́саленд, англ. Nyasaland) — государство в регионе Южная Африка (согласно иным классификациям, в регионе Восточная Африка или в Юго-Восточной Африке). Официальный язык — английский. Национальный язык — чичева (чиньянджа), им владеет 57 % населения.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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