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Бюджетный рай: как стоячие места в самолете перевернут мир авиации

Бюджетные Airlines: почему стоячие места могут стать нормой
2:15
Туризм

Дешёвые авиаперелёты давно стали реальностью. В США билеты на рейсы Spirit начинаются от 25 долларов, а в Европе с Ryanair или Wizz Air можно слетать из Лондона в Рим всего за 50 фунтов. Но бюджетные авиакомпании планируют пойти ещё дальше: к 2026 году в салонах самолётов может появиться новый, ультраэкономный класс — стоячие места.

На борту самолета
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На борту самолета

Да-да, стоять. Или, точнее, полусидеть на седле. Вместо обычных кресел — сиденья Skyrider 2.0 с минимальным пространством и почти вертикальной посадкой. Комфорта ноль, но цена — от 5 евро (около 6 долларов). Ради короткого перелёта и больших скидок некоторые путешественники готовы потерпеть.

Что известно о новых местах?

Эта идея витает в индустрии давно. Ryanair ещё в 2012 году заявляла о планах внедрить стоячие места, и вот теперь подобный формат обсуждают сразу несколько авиакомпаний. Главное преимущество — увеличение количества пассажиров на борту примерно на 20%.

Но не всё так просто. Новые сиденья всё ещё не получили одобрения от авиационных властей — ни в Европе, ни в России. Первая модель появилась ещё в 2010 году, но до сих пор не прошла сертификацию. Возникают и юридические сложности: если число пассажиров увеличится, потребуется больше стюардов на рейс, а это означает дополнительные расходы.

Зачем вообще соглашаться?

Ответ очевиден — ради цены. Полёт за несколько евро звучит заманчиво для тех, кто летит налегке и ненадолго. Сверхнизкая стоимость — главный козырь бюджетных авиалиний. Удобства — дело вторичное. Стоячий формат может стать логичным продолжением этой политики.

Однако до массового внедрения ещё далеко. Новинка вызывает споры среди экспертов, пассажиров и регулирующих органов. Даже если стоячие места будут одобрены, их появление в реальных рейсах займёт годы.

Уточнения

Spirit Airlines — американская бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Мирамаре, Флорида с основными направлениями полётов в Северной и Южной Америке. Spirit Airlines использует хабы в Форт-Лодердейле (Флорида) и Детройте (Мичиган). Более половины полётов компании производятся на Багамские острова, Острова Карибского моря и в Латинскую Америку.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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