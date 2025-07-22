Цуг в Швейцарии: закаты, о которых вы даже не догадывались

Независимый рай: почему Цуг стоит на уровне с Парижем и Сакре-Кёр

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Санторини, Сакре-Кёр в Париже, тосканские холмы… Эти места давно стали символами идеального европейского заката. Но Швейцария тоже умеет удивлять — особенно, если вы свернёте с привычных маршрутов и попадёте в Цуг.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Цуг, Швейцария

Этот небольшой городок, затерянный между озером и Альпами в самом сердце страны, мало известен туристам, но известен тем, кто ищет тишину, горы и сказочные пейзажи без толпы вокруг. Цуг считается деловым центром, поэтому путешественники часто обходят его стороной — и зря.

Закат, который не забудется

Цугское озеро — это зеркало, отражающее небо в момент, когда солнце прячется за горами. Глубокие оранжевые и синие оттенки, силуэты вершин и спокойная водная гладь — всё это делает местный закат по-настоящему кинематографичным.

Лучшая смотровая площадка — это Гугги. До неё легко дойти пешком от главпочтамта: немного в гору, и вы — на вершине города. Отличные виды открываются и с террасы Hafenrestaurant, и с уютной набережной Уферпроменад, и из парка Ландсгмайндеплац. Приходите за 30-45 минут до заката, чтобы занять хорошее место.

Старый город и атмосфера

До или после заката прогуляйтесь по старинному центру Цуга. Здесь всё дышит историей: мощёные улочки, городские стены, розарии и часовая башня Циттурм XIII века (на момент написания статьи — на реконструкции).

Если вы в поиске вдохновения, отправляйтесь дальше — например, в тосканскую Кортону, которая славится своей винной культурой и закатами не меньше, чем Цуг.

Где остановиться и что попробовать

Старый город идеально подходит для проживания. Четырёхзвёздочный City-Hotel Ochsen предлагает номера с видом на башню примерно за 350 долларов за ночь. В La Colombe можно остановиться, если ищете бутик-отель с видом на озеро — цены здесь выше, около 530 долларов.

На набережной — кафе и рестораны на любой вкус. Mont Blanc Gelateria — для лёгких перекусов, Widder — для изысканного ужина, а Zur Taube порадует панорамной террасой и хорошей кухней.

Как добраться

До Цуга легко доехать из Цюриха: на машине — за 40 минут, на поезде — за час. До центра Цюриха можно домчать на скоростном поезде всего за 25 минут. А если захочется ещё солнца и южной атмосферы — загляните в Тичино, самый солнечный регион Швейцарии, известный как "Маленькая Италия".

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция ( ат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

